La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della Finale stasera su Italia 1

Gossip TV

Scopriamo le anticipazioni della Finale de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso in onda stasera su Italia 1.

Va in onda oggi, martedì 3 maggio 2022 su Italia 1, l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Nel corso della Finale scopriremo quale Coppia si aggiudicherà al vittoria ma prima spazio alla romantica proposta di nozze di Luigi Favoloso alla compagna Elena Morali, e alla simpatia contagiosa di Giucas Casella, ovvero il Pupo per una sera. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show volge al termine e questa sera, martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la Finale che eleggerà la coppia vincitrice. Chi si aggiudicherà il montepremi di 20mila euro? Prima di scoprire quale coppia ha creato l’armonia perfetta, conquistando la vetta della classifica finale, Barbara d’Urso accoglie nel suo studio Giucas Casella, reduce dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ch sarà ospite come Pupo per una sera. Giucas avrà un ruolo determinante poiché potrà assegnare 5 punti bonus, dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe, cambiando così le sorti della classifica finale.

Nello studio dello show condotto da d’Urso spazio all’amore con la romantica proposta di matrimonio che Luigi Favoloso farà alla fidanzata Elena Morali. Spazio anche al divertimento con i tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Durante la settimana, la giuria al completo ha fatto il suo ingresso in villa per trasformare i secchioni e le secchione: scopriremo il loro makeover estetico che li ‘pupizzerà’.

Inoltre, in occasione della finale, ogni giudice sarà protagonista di un’esibizione: Soleil si calerà nei panni di Britney Spears, Antonella impersona l’icona Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana. Infine, prima di eleggere la coppia vincitrice, il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che aveva incontrato il personal-trainer in ospedale il giorno dell’intervento al cervello.

La Pupa e il Secchione Show ci aspetta questa sera, martedì 3 maggio 2022, su Italia1 con la Finale.