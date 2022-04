La Pupa e il Secchione Show, l'avvertimento di Guenda Goria a Mila Suarez: "Attenta a non..."

Gossip TV

Guenda Goria commenta il comportamento assunto da Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show nei confronti di Mirko Gancitano.

Mila Suarez è tra le protagoniste indiscusse della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara D'Urso. A commentare il suo comportamento ci ha pensato Guenda Goria che, sulle pagine di Novella 2000, ha deciso di lanciare un avvertimento forte e chiaro all'ex Pupa di Mirko Gancitano.

Guenda Goria mette in guardia Mila Suarez

Ieri, martedì 12 aprile 2022, è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show in cui non sono mancate le discussioni. Mila Suarez, infatti, si è resa protagonista di accesi botta e risposta in diretta prima con la giurata Soleil Sorge e poi con la Pupa Paola Caruso, che è stata qualificata dal gioco proprio per l'aggressione all'ex di Alex Belli.

Il comportamento provocatorio della Suarez continua a non convincere neanche Guenda Goria. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti, ha deciso di scrivere una lunga lettera sulle pagine di Novella 2000 per lanciare un avvertimento alla Pupa Mila e rivelare di essere rimasta piacevolmente colpita dal fidanzato Mirko:

Cara, attenta a non provocare troppo la mia dolce metà perchè, ora che ho un compagno prezioso, non me lo lascerò sfuggire tanto facilmente…[...] Ti sei saputo difendere e su questo però mi prendo un po’ di merito! Per imparare ad avere ragione con me hai dovuto affilare le tue arme dialettiche. [...] Hai sempre espresso il desiderio di diventare padre da giovane, ma io ho sempre avuto un po’ paura…Questo periodo di lontananza mi ha fatto capire che voglio diventare mamma e renderti un papà straordinario…

Ricordiamo che, con la squalifica di Paola Caruso e l'eliminazione dal gioco di Laura e Orlando, le coppie ancora in gara a La Pupa e il Secchione Show sono: Gianmarco e Mila, Francesco e Annaclara, Alessandro e Maria Laura, Mirko e Asia, Valentina e Alessio, Aristide ed Elena, Ilaria e Denis.