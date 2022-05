La Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo disperato: l’appello a Drusilla Gucci

Gossip TV

Dopo la finale de La Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo cerca di riconquistare la fidanzata Drusilla Gucci.

Drusilla Gucci ha confessato tutta la sua amarezza per la vicinanza tra Francesco Chiofalo e Malena durante il percorso a La Pupa e il Secchione Show. L’ex naufraga ha ammesso di voler prendere del tempo per riflettere sulla relazione e Chiofalo, una volta fuori dal programma condotto da Barbara d’Urso, si è visto costretto a fare uno straziante appello nel salotto di Pomeriggio 5, con la speranza di far cambiare idea alla propria fidanzata.

La Pupa e il Secchione Show, Chiofalo disperato per Drusilla

Dopo la prova sexy a La Pupa e il Secchione Show, Drusilla Gucci ha iniziato a vedere Francesco Chiofalo con occhi diversi, mettendo in dubbio la relazione con il personal trainer avendolo visto baciare, seppur per scherzo, la bella Malena. Nonostante la questione sia stata dibattuta a lungo e Barbara d’Urso abbia cercato di difendere Chiofalo, spiegando che si trattava di una prova prevista dal programma e non di un bacio passionale, Drusilla si è mostrata irremovibile. Mentre Francesco è crollato durante la Finale, ricordando uno dei momenti più difficili e significativi della sua vita, Gucci ha tenuto fede alle sue parole e non ha aspettato il suo fidanzato a braccia aperte. Così, ospite dello studio di Pomeriggio 5, Chiofalo ha fatto un accorato appello alla sua dolce metà:

“Drusilla, per cortesia, cerca di capire che io ti amo e rinsavire. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che a un certo punto devi essere meno arrabbiata con me. E cercare pure di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata. Mi sa che è peggio dopo che ho fatto st’annuncio”.

Barbara ha spezzato una lancia a favore di Francesco, ricordando ancora una volta che tutto ciò che è accaduto a La Pupa e il Secchione Show, non per scelta dei concorrenti ma per superare le prove, non è reale e dunque non si può parlare di tradimento. Gucci tornerà sui propri passi o la relazione con Chiofalo è ufficialmente giunta al capolinea?