La Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo crolla: lacrime in diretta Tv (VIDEO)

Gossip TV

La sorpresa per Francesco Chiofalo ha fatto breccia nel cuore del concorrente de La Pupa e il Secchione Show.

Come preannunciato dalle Anticipazioni, in occasione della Finale de Le Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo ha ricevuto una sorpresa da Andrea Agresti de Le Iene che gli è stato vicino durante il percorso per debellare il tumore al cervello. Il pupo si è commosso tantissimo, lasciandosi andare alle lacrime nello studio di Barbara d’Urso.

La Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo scoppia in lacrime

La Finale de La Pupa e il Secchione Show è stata ricca di colpi di scena, tra prove superate con maestria, discussioni feroci come quella scoppiata tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge, e momenti di pura commozione, che hanno accompagnato la vittoria di Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Tra i momenti più emozionanti della puntata c’è sicuramente l’incontro, seppur virtuale, tra Francesco Chiofalo e Andrea Agresti, inviato de Le Iene che ha seguito la delicata operazione per rimuovere il tumore al cervello a cui si è sottoposto lo sportivo.

Chiofalo, dopo aver riabbracciato il padre, ha ascoltato il messaggio di Andrea ed è scoppiato in lacrime. Per Francesco, infatti, quello è stato uno dei momenti più delicati e bui della sua vita e oggi, purtroppo, il pupo dovrà sottoporsi ad un altro intervento. A darne annuncio è Barbara d’Urso che ha commentato: “Ecco perché ha deciso di prendere parte allo show, così da non pensarci. Sono certa che andrà tutto bene”.

Chiofalo ha ringraziato la presentatrice partenopea e Agresti, per poi ricevere un fortissimo applauso da parte dei presenti che lo hanno incoraggiato ad affrontare la nuova sfida. A stemperare la tensione ci ha pensato il padre di Francesco che si è detto certo della grandissima forza del figlio, e i commenti social dei fan della trasmissione, che hanno cercato di infondere coraggio nel concorrente.