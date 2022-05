La Pupa e il Secchione Show: Elena Morali rompe il silenzio dopo la proposta di matrimonio di Luigi Favoloso

Gossip TV

L'ex Pupa Elena Morali: "La proposta di Luigi a La Pupa e il Secchione Show mi ha spiazzata".

La finale de La Pupa e il Secchione Show, che ha visto la vittoria della coppia composta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, è stata ricca di emozioni. Nel corso della serata, i telespettatori hanno assistito alla proposta di matrimonio di Luigi Favoloso alla sua amata Elena Morali.

La verità di Elena Morali sulle nozze con Luigi Favoloso

Nel corso dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda martedì 3 maggio 2022, Luigi Favoloso si è presentato in studio e, a grande sorpresa di tutti, si è inginocchiato per fare la proposta di matrimonio alla sua amata Elena:

Non mi sono perso un secondo di te perché era l’unico modo per cercare di capire come stessi, di captare il tuo stato d’animo. Ho seguito tutto e secondo me hai fatto un percorso straordinario. [...] Sei una persona intelligente bellissima e anche tremendamente fragile. Hai fatto un percorso talmente bello che credo tu abbia fatto innamorare tante persone a casa. Hai fatto innamorare anche il tuo secchione e credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta. E penso che di questo passo mi farai innamorare tutti i giorni. Io non ti prometto che sarà sempre una bella giornata, ma ti prometto che io ci sarò anche in quelle brutte. Io e te ci siamo sposati in Africa e io penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia...

A distanza di alcuni giorni dalla finale de La Pupa e il Secchione Show, Elena ha rilasciato un'intervista al settimanale Ora dove ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta inaspettatamente da Luigi e svelato con chi ha legato nel reality show di Barbara D'Urso:

Mi ha spiazzata ed è stata una grande emozione. Poi finalmente si è deciso, era ora! È stata un’esperienza faticosa. Cercare di confrontarsi con dei ragazzi giovani, che di continuo per una cosa o per un’altra avevano il pretesto di discutere, è stato un periodo che ha messo a dura prova i miei nervi. In questo, devo dire che Aristide ha un aplomb incredibile. Forse anche per l’età sono molto in sintonia con Mila Suarez, Mirko Gancitano, Aristide: sono persone tranquille con cui ho fatto un percorso e instaurato una bella sintonia.