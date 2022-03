La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso perde una Concorrente Vip!

Gossip TV

Paola Caruso non farà più parte del cast de La Pupa e il Secchione Show.

Barbara D’Urso perde volti importanti per La Pupa e il Secchione Show. Sembra che, dopo essere stata assente nel corso della prima puntata, Paola Caruso abbia deciso di ritirarsi per motivi di salute, lasciando alla presentatrice partenopea il compito di scovare una degna sostituta prima della nuova diretta su Italia 1.

La Pupa e il Secchione Show, Paola Caruso lascia?

Come promesso, La Pupa e il Secchione Show ha cambiato look, mentendo lo spirito che ha sempre contraddistinto il format, guidato dalla regina dei salotti televisivi, Barbara D’Urso. Nel corso della prima puntata, la presentatrice partenopea ha affrontato un incidente in diretta, per poi tirare un sospiro di sollievo quando la produzione ha confermato di essere riuscita a convincere Flavia Vento a non abbandonare il programma prima del previsto. Tuttavia, nelle ultime ore, giunge una notizia allarmante per Barbara, il cui cast perde pezzi importanti.

Paola Caruso avrebbe dovuto prendere parte a La Pupa e il Secchione Show in qualità di Pupa Vip ma, per motivi di salute, la showgirl non si è presentata e ora sembra che il suo addio sia definitivo. A svelare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha fatto sapere che Paola si è eclissata di sua spontanea volontà dal cast, lasciando Barbara alle prese con nuovi casting per sostituirla.

Una notizia sconcertante, che sembra aver infastidito non poco la D’Urso, anche se non è chiaro il motivo dell’improvviso cambio di rotta della Caruso, che fino a qualche giorno fa assicurava ai fan l’intenzione di far parte del programma, mostrandosi molto entusiasta per questa nuova possibilità lavorativa.