La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso nel panico: un Concorrente cade e batte la testa!

Gossip TV

La diretta de La Pupa e il Secchione si blocca quando uno dei concorrenti ha un incidente.

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata ricca di colpi di scena, balletti erotici, discussioni effervescenti, il tutto culminato che la rovinosa caduta a terra di uno dei concorrenti, che ha battuto malamente la testa allarmando Barbara d’Urso. Ecco cosa è successo pochi minuti prima della fine della diretta.

La Pupa e il Secchione Show, brutto incidente in diretta!

Barbara D’Urso ha portato su Italia 1 una versione completamente de La Pupa e il Secchione, lasciando i telespettatori ammaliati dal trash spontaneo derivato dai protagonisti dello show. La presentatrice ha presenziato durante la prima puntata, raccontando al pubblico le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per accaparrarsi la vittoria, districandosi tra balletti fin troppo sensuali e momenti imperdibili durante le interrogazioni di pupe e pupi. Mentre in studio è scoppiata una brutta discussione tra Mila Suarez e Soleil Sorge, che ha incassato pesanti accuse dall’ex di Alex Belli, negli ultimi minuti di diretta si è verificato un incidente che ha fatto gelare Barbara.

Le coppie ultime in classifica si sono affrontate al “bagno di cultura”, per poi uscire dalle docce improvvisate e riprendere il centro dello studio per ascoltare il verdetto finale. Proprio in questo frangente, uno dei secchioni è scivolato malamente a terra, sbattendo la testa sul pavimento dello studio. Barbara, allarmata, si è avvicinata al concorrente, che ha faticato a rimettersi in piedi, assicurandosi che stesse bene e non sentisse alcun dolore, meno le due pupe che lo accompagnavano si sono fatte da parte terrorizzate.

Fortunatamente, il secchione coraggioso non ha riportato danni oltre che una sana dose di paura provocata dalla caduta e un po’ di dolore alla schiena. Infine, dopo aver promesso che dalla prossima puntata tutti avranno a disposizione della ciabatte per evitare di scivolare, Barbara ha rivelato che nella prima puntata non di sarebbe stato alcun eliminato, facendo tirare un sospiro di sollievo alle coppie ultime in classifica.