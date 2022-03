Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: tutti i retroscena della loro storia d'amore

Gossip TV

La giovane coppia si racconta dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele. Intervistati dal settimanale Chi, i due giovani innamorati hanno fatto un bilancio del loro intenso percorso nella famosa Casa di Cinecittà e svelato alcuni retroscena inediti del loro rapporto.

La verità di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dopo il Gf Vip

Quest'anno al Grande Fratello Vip sono nate tante coppie. Tra queste anche quella formata dalla bella Sophie e Alessandro. Nonostante i numerosi alti e bassi vissuti nella Casa, i due ex concorrenti del reality show hanno le idee molto chiare riguardo la loro storia d'amore. "Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure lo spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò" ha confessato la modella annunciando così la convivenza con l'ex tentatore.

A farle eco Basciano, che ha rivelato: "È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma, quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci. Cercherò di spostare parte del mio lavoro a Milano. Avevo aperto un ristorante a Madrid, ma ho parlato con gli altri soci e tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare". E ancora: "Sono entrato nella Casa con il desiderio di guardare Sophie negli occhi per essere sicuro che le mie sensazioni fossero esatte. Lei ha avuto la mia stessa percezione. Dopo quattro giorni mi sono dichiarato e stavamo già flirtando di nascosto. [...] Lei non parla molto dei suoi sentimenti, ma con me si è aperta. Le ho fatto capire, anche con le litigate, che per me era importante che le volevo dare attenzioni, e alla fine si è lasciata andare".

"Soleil è stata la nostra Cupido" ha aggiunto la Codegoni "In amore sono sempre stata molto razionale [...] Mi fido totalmente di lui, quando incontri la persona giusta cadono tutte le tue paure. Lui sembra un duro, ma in realtà è molto dolce e mi ha sempre capita. Quando è entrato nella Casa mi sono emozionata, ho messo da parte la mia razionalità".

A proposito di Fabrizio Corona, che ha durante il Gf Vip ha lanciato delle belle frecciate alla coppia, Alessandro ha confessato: "Ero infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie. Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi". "Lo devo ancora sentire" ha invece rivelato Sophie "Le ipotesi sono due: o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro. [...] Ora ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo".

