La pupa e il secchione: chi è Nicolò Scalfi, il concorrente 2022

Il campione di Caduta libera Nicolò Scalfi è tra i protagonisti dell'edizione 2022 de La pupa e il secchione. Vediamo di conoscerlo meglio.

Si è fatto conoscere con Caduta libera, il gameshow preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, finendo per diventare campione. Nicolò Scalfi è riapparao sui canali Mediaset come uno dei concorrenti dell'edizione 2022 de La pupa e il secchione. Ma chi è? Vediamo di conoscerlo meglio.

Ha 22 anni, è nato in provincia di Brescia, è uno studente universitario, prima di Design industriale al Politecnico di Milano, passando poi a Lettere alla Cattolica. Ovviamente ha un suo profilo instagram con più di 86 mila follower, anche se poche informazioni si hanno sulla sua sfera intima, sulla vita privata e sulle relazioni sentimentali. Fino a un certo punto, però, visto che come noto durante l'esperienza in Caduta libera ha frequentato una coetanea e collega, conosciuta nel backstage del programma, Valeria Filippetti, poi sua fidanzata. Addirittura sembra che lei abbia deciso di abbandonare lo show per non finire in una sfida contro il suo bello.

Una storia a lieto fine, quindi? Non proprio, visto che si sono lasciati poco dopo, come ha annunciato Scalfi stesso, pur rimanendo in rapporti apparentemente idilliaci, tanto da essere ancora buoni amici. In seguito un'altra relazione l'ha visto coinvolto, con una donna di nome Sara, senza che durasse più di tanto. A questo punto si sono perse le tracce di suoi eventuali partner.

Per seguire Nicolò Scalfi, oltre che sui social, basta seguire il programma condotto da Barbara D'Urso, La pupa e il secchione.