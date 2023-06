La morte di Silvio Berlusconi: il cordoglio di Barbara D'Urso, Signorini, Gerry Scotti e Antonella Clerici

Gossip TV

Colleghi, amici, familiari e anche molti conduttori hanno espresso il dolore per la scomparsa di Silvio Berusconi, deceduto questa mattina all'età di 86 anni all'San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso.

Barbara D'Urso, Antonella Clerici, Gerry Scotti, Simona Ventura e Alfonso Signorini ricordano Silvio Berlusconi

Tra i tanti messaggi di queste ultime ore, sono giunti anche quelli di noti conduttori, molto vicini all'ex premier

“Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”, ha scritto Barbara D'Urso da anni legata profondamente all'ex premier.

Parole molto toccanti anche quelle di Simona Ventura:

" La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato . Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi“.

Vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene” ha scritto, invece, Gerry Scotti.

Anche Alfonso Signorini era molto legato all'ex Presidente del Consiglio, tanto da definirtlo "un secondo padre":

“Oggi ti voglio ricordare così. Nell’allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all’ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te“.

“Addio ad un uomo che comunque la si pensi, ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un’epoca“, ha scritto Antonella Clerici.