L'isola dei Famosi, svelato il nome della quinta naufraga: è bufera sul web!

Per L'Isola dei Famosi è quasi ora di partire, ma l'annuncio di una nuova naufraga ha fatto scoppiare un putiferio: vediamo insieme cosa è successo.

L'Isola dei Famosi è quasi pronta ad aprire le porte ai nuovi naufraghi ed è proprio a causa di una di loro che è scoppiata la polemica del giorno. Il cast ufficiale è stato già anticipato, ma non sono mancate sorprese in questi giorni e dopo aver rivelato chi sarà la quinta naufraga, il web si è rivoltato.

Isola dei Famosi, svelata la quinta naufraga: è polemica sul web

Il 17 aprile partirà ufficialmente la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Riconfermato Alvin come inviato e i nuovi opinionisti, Vladimir Luxuria - vecchia conoscenza - e la new entry Enrico Papi. Annunciati anche i primi quattro naufraghi ufficiali, sebbene già da qualche settimana si vociferasse dei nomi più papabili. Ma, ora, con l'annuncio della quinta naufraga, il web sembra essere impazzito e non in senso buono.Infatti, a partire per l'Honduras sarà Nathalie Caldonazzo, un nome fin troppo noto al mondo dei reality: infatti, Caldonazzo ha già partecipato all'isola nel 2017, oltre che a Temptation Island e alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che circolino sempre gli stessi nomi, con un effetto ristagno del quale il pubblico è ormai stanco.

Caldonazzo è stata a lungo la compagna di Massimo Troisi, grazie al quale ottenne la notorietà, poi nel 1997 entra a far parte del Bagaglino, partecipando anche ad altri programmi televisivi. Molto nota soprattutto negli ambienti teatrali, ha iniziato a frequentare anche quelli televisivi a partire dal 2017, anno in cui ha appunto partecipato all'Isola dei Famosi.

Di questo riciclo dei "vipponi" della rete ne avevano già parlato Alfonso Signorini e altri conduttori ed esperti del mondo televisivo, dando principalmente la colpa alla mancanza di budget per questi programmi trash, per cui da un lato i personaggi davvero famosi non partecipano ai reality, dall'altro questi programmi per poter andare avanti scavano tra i nomi più improbabili della rete e portano sullo schermo o vip poco noti o riciclano quelli che hanno già partecipato ad altri reality.

