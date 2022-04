L'Isola dei Famosi, in arrivo due nuovi concorrenti ufficiali: ecco chi sono

Gossip TV

Dopo l'abbandono di Patrizia Bonetti e la squalifica di Silvano Michetti sbarcheranno due nuovi naufraghi pronti a mettersi in gioco nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Il cast della della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi si arricchisce di nuovi concorrenti pronti alle avventure (e disavventure) dall'adventure game di Canale 5. Dopo l'abbandono di Patrizia Bonetti e la squalifica di Silvano Michetti sbarcheranno infatti due nuovi naufraghi nel corso del nuovo appuntamento con il reality, in onda oggi, lunedì 11 aprile 2022, in prima serata su Canale 5.

Al posto di Patty Bonetti arriverà Licia Nunez, ex interprete della fiction Le Tre Rose di Eva e tra i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, mentre in sostituzione del batterista della band romana I Cugini di Campagna, approderà il conduttore ed ex volto storico di Forum, Marco Senise, al suo debutto in un reality show.

I due approderanno in Palapa come singoli concorrenti. A partire da questa sera, infatti tutte le coppie verranno divise ad eccezione di una.

Isola 16, i naufraghi su Playa Accoppiada: Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez Nicolas Vaporidis e Ilona Staller, Roger Balduino e Estefania Bernal, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi, Nick Luciani e Blind, Clemente Russo e Floriana Secondi e infine Licia Nunez e Marco Senise.

Isola 16, i naufraghi su Playa Sgamada: Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni, Lory Del Santo, Marco Cucolo

Nel corso dell'appuntamento di questa sera, una delle coppie formate da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

