L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi risponde ad Alvin, ma non è come sembra...

A quanto pare c'è una sola verità dietro i rumors di un litigio tra Alvin e Ilary Blasi e non è esattamente come il pubblico pensa. Vediamo insieme cosa è successo.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come intorno alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi si fossero create delle tensioni, soprattutto, a causa del rapporto compromesso tra Ilary Blasi, conduttrice del reality di Canale 5 e di Alvin, l'inviato delle scorse edizioni e suo storico amico. Si era vociferato che Alvin fosse stato allontanato dal programma per alcune incomprensioni con l'ex moglie di Francesco Totti, ma a quanto sembra, la realtà è molto diversa.

L'Isola dei Famosi, una trovata pubblicitaria orchestrata ad arte

Per la nuova edizione del reality, a quanto pare, occorreva qualcosa che stuzzicasse il pubblico e lo tenesse incollato alle news sempre più turbolente che si susseguivano: in particolare, per quelle sulla relazione d'amicizia tra Alvin e Ilary Blasi, ormai giunta al capolinea. Non solo si erano diffusi rumors della fine del loro rapporto, ma i due erano arrivati al punto di non sopportarsi e l'inviato era oramai fuori dai giochi, tanto che si era vociferato di un nuovo volto che facesse da tramite con i naufraghi e si erano fatto diversi nomi, come quello di Paolo Ciavarro, di Can Yaman e Filippo Bisciglia.

Ma a quanto pare si era trattato di un depistaggio, visto che Alvin è stato riconfermato inviato anche per la prossima edizione e non solo: i rapporti tra lui e l'ex letterina sarebbero tutt'altro che compromessi. Infatti, sarete già a conoscenza della pubblicazione degli screen di una conversazione tra Alvin e ilary Blasi: il primo avrebbe reso pubblici su Instagram degli screen di una conversazione con la conduttrice, minacciando di pubblicare anche i vocali dei messaggi. Una minaccia insolita, che ha fatto insospettire ancora di più il pubblico e, non a torto.

In risposta, Blasi è intervenuta, pubblicando una storia su Instagram, poi rimossa, in cui scriveva:

"Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più. chiamate direttamente lui al 338.... anche ore pasti"

Una frase che a molti è sembrata una provocazione, ma che in realtà rivela solo come tutti i gossip e rumors sulla loro inimicizia siano in realtà parte di una trovata pubblicitaria. Non è raro, infatti, che per aumentare l'hype di un nuovo programma si cerchi di stuzzicare il pubblico con pettegolezzi e false dicerie e i due hanno cavalcato l'onda del gossip per pubblicizzare la nuova edizione del reality in partenza il 17 aprile 2023.