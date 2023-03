L'Isola dei Famosi, colpo di scena: ecco chi sarà il nuovo inviato!

Gossip TV

A sorpresa è stato annunciato il nuovo inviato della prossima edizione de L'Isola dei Famosi ed è qualcuno che sembrava ormai fuori dai giochi...Scopriamo di chi si tratta!

Solo ieri vi avevamo anticipato che per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi non soltanto Alvin non sarebbe tornato, a causa di presunti litigi con la conduttrice del reality di Canale 5 Ilary Blasi, ma che Filippo Bisciglia era in trattative per diventare il nuovo inviato per i narufraghi in Honduras.

L'Isola dei Famosi, è ufficiale: ecco chi sarà il nuovo inviato

Tuttavia, nulla è come sembra e così c'è stato un grande colpo di scena per L'Isola dei Famosi, con la notizia del prossimo inviato - e questa volta non c'è possibilità di sbagliarsi - annunciata in queste ore. I rumors sugli attriti con Ilary Blasi con tanto di pubblicazione degli screen delle conversazioni tra Alvin e la conduttrice si sono, come in molti avevano pensato, rivelati totalmente fuorvianti.

A dare la conferma che l'allontamento era tutto uno scherzo orchestrato dai due è stato il sito di TvBlog.it che ha riepilogato i diversi nomi in lizza per ottenere il ruolo di inviato all'Isola, da Paolo Ciavarro, a Can Yaman fino a Filippo Bisciglia:

"Alla fien della fiera, niente di tutto questo. Infatti, rivedremo come inviato dell'Isola dei Famosi il buon Alvin. Che qualcuno aveva anche posizionato sulla poltrona di opinionista di questo programma al posto di Nicola Savino. Ruolo, come vi abbiamo anticipato, assegnato appunto ad Enrico Papi. Alvin, dunque, conserva anche per questa nuova edizione in arrivo il ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi."

E non solo abbiamo la conferma del ritorno di Alvin come inviato, ma anche di nuovi naufraghi, pronti a salpare per le spiagge dell'Honduras. Sempre TvBlog conferma le gemelle Serena ed Elga Enardu, il modello Christopher Leoni, l'ex Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta, il modello Gian Maria Sainato e il conduttore Marco Predolin.

