L'Isola dei Famosi, chi è Claudia Motta, la nuova naufraga?

Sono stati annunciati i nuovi naufraghi che partiranno per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Tra loro c'è Claudia Motta, scopriamo insieme di chi si tratta.

Nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo, sono stati annunciati i nuovi naufraghi che si sfideranno nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Per il reality di Canale 5 tornerà alla sua terza conduzione Ilary Blasi e dopo tanti rumors è stato anche confermato il ritorno di Alvin come inviato.

L'Isola dei Famosi, chi è Claudia Motta?

Tra i nuovi concorrenti annunciati da TvBlog c'è Claudia Motta, che sembra essere alquanto sconosciuta al pubblico di Canale 5: la ragazza è stata Miss Mondo Italia nel 2021 e attualmente studia Giurisprudenza a Roma. In realtà, ha anche avuto alcune esperienze televisive, dato che è stata parte di TikiTaka con Piero Chiambretti.

La giovane Miss coltiva il sogno di diventare magistrato, come ha svelato in un'intervista:

"Coltivo il sogno di diventare magistrato. E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è 'La tua direzione è più importante della tua velocità'. E io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360° e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma come una persona con i propri interessi e obiettivi."

Claudia Motta si presenta, dunque, come una persona decisa, sicura di sé e di ciò che vuole, ma non nasconde di essere anche molto sensibile e che tende a fidarsi troppo delle persone, aspetto che l'ha portata ad amare verità e di aver vissuto una grande delusione in amore. Con L'Isola dei Famosi farà il suo debutto televisivo e si troverà a dividere i pericoli e le sfide dell'isola con altri naufraghi: oltre all'ex Suor Cristina, a Pamela Canessa e Alessandro Cecchi Paone, i nuovi nomi annunciati sono quelli delle gemelle Enardu, del conduttore Marco predolin, dell'influencer Gian Maria Sainato, di Fiore Argento e Gianmarco Onestini.

