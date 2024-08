JLo e Ben Affleck: è ufficiale il divorzio della coppia!

Gossip TV

Nel secondo anniversario delle nozze con Ben Affleck, JLo ha chiesto ufficialmente il divorzio dall'attore, dopo mesi di rumors su una crisi tra i due. Ecco tutti i dettagli!

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano...per poi dirsi di nuovo addio! Così potremmo riassumere la parabola sentimentale di Jennifer Lopez e Ben Affleck, i Bennifer come sono stati affettuosamente soprannominati dai fan. Dopo mesi di rumors su una crisi tra la cantante e l'attore di Hollywood, arriva la conferma che molti temevano. Il divorzio tra JLo e Ben Affleck è ufficiale. L'artista latina avrebbe chiesto la separazione dal marito ieri, martedì 20 agosto, nel loro secondo anniversario di matrimonio.

JLo e Ben Affleck divorziano: l'artista ufficializza la separazione dal marito nel giorno del secondo anniversario di nozze

Avevano riempito le pagine dei tabloid di gossip tra il 2002 e il 2004: soprannominati fin da allora i Bennifer, erano una delle coppie d'oro di Hollywood. Lui era apparso nei primi videoclip dell'artista e insieme avevano recitato in Amore Estremo nel 2003 e Jersey Girl nel 2004. Dopo una separazione burrascosa, che i fan non avevano mai davvero superato, nel 2021 in maniera del tutto inaspettata tornano insieme.

Da lì è tutto un susseguirsi di momenti meravigliosi per JLo e Ben Affleck: dalle nozze a Las Vegas e poi in Georgia con una lussuosa cerimonia celebrata il 20 agosto 2022, ai successi professionali di entrambi. Sempre presenti al fianco l'uno dell'altra ai vari eventi del mondo dello spettacolo a cui sono invitati, JLo e Ben Affleck sono una coppia d'oro, affiatata e innamorata.

Tuttavia, qualche mese fa, iniziano a diventare sempre più insistenti i rumors di una crisi tra i due, concretizzati nella vendita della loro villa a Beverly Hills per 65 milioni di dollari a giugno 2024. Al Met Gala, evento attesissimo dai fan, JLo si era presentata da sola, scatenando ulteriori voci di una crisi tra i due. La separazione della coppia risaliva già al 26 aprile 2024, quando vennero presentate le carte in tribunale. L'ultima apparizione della coppia risalirebbe a giugno, quando i paparazzi li fotografarono alla partita di basket del figlio dell'attore. E, ora, a distanza di esattamente due anni dalle nozze, arriva anche la conferma ufficiale: tra Ben Affleck e JLo è tutto finito e la cantante ha chiesto il divorzio in maniera ufficiale.