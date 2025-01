Jacqueline Luna Di Giacomo e la tenera dedica alla suocera: "Sei il mio punto di riferimento"

Gossip TV

Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato una toccante dedica alla suocera, la madre del compagno Ultimo, per ringraziarla della sua vicinanza.

Jacqueline Luna Di Giacomo e la madre di Ultimo, suo compagno, hanno un meraviglioso rapporto di affetto e stima reciproca e l'influencer ha voluto omaggiare la suocera con una tenera dedica postata su Instagram.

Jacqueline Luna Di Giacomo e la dedica alla suocera: "Sei il mio punto di riferimento"

Sin da quando Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio, durante l'ultimo concerto del cantante romano allo Stadio Olimpico di Roma, la coppia è stata sommersa dall'amore dei rispettivi famigliari.

Sui social non sono mancate le reazioni entusiaste di Rebcca Jewel Manetti, sorella maggiore di Jacqueline Luna, né quella del padre dell'influncer, il chirurgo Giovanni Di Giacomo. Ma anche la famiglia di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è stata vicina ai due futuri genitori. E, infatti, nelle ultime settimane prima del parto, Anna Sanseverino, madre del cantante ha raggiunto figlio e nuora a New York per aiutare entrambi ad accogliere il loro primogenito.

Dopo la nascita del piccolo Enea, venuto al mondo lo scorso 30 novembre, Jacqueline Luna Di Giacomo ha deciso di ringraziare pubblicamente la suocera con un tenero messaggio pubblicando su Instagram parole colme di affetto e stima per la madre del suo compagno, definendola "il mio punto di riferimento".

Jacqueline Luna Di Giacomo: l'affetto per la madre di Ultimo celebrato in un post

Dal suo account Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato una storia nella quale ha espresso il suo affetto e gratitudine per Anna Sanseverino, sua suocera, per la vicinanza che le ha dimostrato fin da quando lei e Ultimo hanno annunciato di aspettare un bambino. Il messaggio è una tenera dedica pubblicata sullo sfondo di una foto in cui Anna abbraccia teneramente il pancione di Jacqueline Luna, poche settimane prima che Enea venisse al mondo.

Nella dedica alla suocera, Jacqueline scrive: "Il fuso orario mi porta a rivedere le foto dei mesi passati. L'aiuto per una neo mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici è oro averlo. E io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna. Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio". Infine, ha concluso, che spera di diventare per il suo Enea una mamma favolosa esattamente come lo è stata Anna Sanseverino per Ultimo.