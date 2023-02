Italia's Got Talent, rivelata la nuova giuria e i presentatori per la prossima edizione!

Gossip TV

Italia's Got Talent cambia volto e arriva in streaming su Disney +: ecco da chi sarà composta la nuova giuria e chi presenterà il programma!

Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, cambia volto. Dalla prossima edizione andrà in onda sulla piattaforma di streaming Disney + con una nuova giuria e due nuovi presentatori!

Italia's Got Talent sbarca su Disney + e nella giuria ci sono due new entry

Il talent show che ha avuto un successo strepitoso al punto da essere adattato in 72 paesi diversi, approderà su Disney + dopo 12 stagioni e più di 1270 concorrenti che hanno partecipato alle selezioni nel corso degli anni. Lo show vedrà una vera rivoluzione anche nel campo della sua giuria: diremo addio a Federica Pellegrini, impegnata con il marito nell'avventura di Pechino Express, così come Elio ha lasciato la giuria, mentre sono stati riconfermati i due volti storici del programma: Mara Maionchi e Frank Matano.

Ad accompagnarli ci saranno due super giurati: la cantante Elettra Lamborghini e l'influencer e star dei social media Khaby Lame. La conduzione sarà affidata a due comici straordinari: Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, che porteranno la loro ironica sul palco di Italia's Got Talent. Per Aurora, in particolare, sarà un ritorno a casa, dato che è stato proprio con il talent di Sky che ha debuttato nel 2019.

per il momento non si conosce ancora una data d'uscita per la prossima stagione, ma i casting sono iniziati oggi ad Avellino, presso il Teatro Gesualdo e proseguiranno con altre tappe tra marzo e aprile.