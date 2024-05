Isola dei Famosi, volano stracci tra Greta Zuccarello e Valentina Vezzali: "Non la sopporto più!" [VIDEO]

Gossip TV

Sull'Isola dei Famosi, si scaldano gli animi tra due naufraghe: Valentina Vezzali e Greta Zuccarello. Ecco cosa è successo!

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda questa sera, 6 maggio, su Canale5, gli animi sull'isola si sono scaldati tra due naufraghe in particolare: tra Valentina Vezzali e Greta Zuccarello, infatti, sono volati stracci e le due se ne sono dette di tutti i colori. A scatenare il litigio è stata una prova ricompensa...

Isola dei Famosi, volano stracci tra Valentina Vezzali e Greta Zuccarello!

Lo spirto dell'Isola dei Famosi ha invitato alcuni dei naufraghi in missione con l'obiettivo di portare a casa un tesoro molto ambito: un piatto di pollo con patate. Una simile ghiottoneria per i naufraghi del programma condotto da Vladimir Luxuria rappresentava quasi un miraggio e così i concorrenti dell'Isola dei Famosi si sono detti subito d'accordo nell'impegnarsi nella sfida. Come stabilito, i naufraghi si sono divisi in coppie e hanno dovuto prendere u una prima decisione molto difficile.

Lo spirito, infatti, ha proposto loro di mangiare parte della ricompensa in quel momento, oppure di portarla in spiaggia e donarla a due compagni a scelta. Ogni coppia poteva scegliere in maniera indipendente.

Le prime coppie hanno deciso di donare parte della loro ricompensa e i due beneficiari sarebbero dovuti essere Samuel Perone e Valentina Vezzali. Tuttavia, quest'ultima ha dichiarato che a meritare di più la ricompensa era Rosanna Lodi, per il suo costante impegno in cucina. Queste sue parole hanno scatenato il fastidio di Greta Zuccarello, che ha tacciato la schermitrice di ipocrisia:

"Valentina ha litigato per venti giorni consecutivi con Rosy che non si trovano e magicamente cede il cibo a lei. E’ l’ipocrisia che è un po’ ridicola…Vota Rosy e fa l’amica di Rosy. Io non la sopporto più e glielo dirò. Penso che sia una grandissima bambina, che non prenda mai posizione, si nasconde dietro ad altre persone e litiga per il nulla"

