Isola dei Famosi, Vladimir Lxuria al timone ed Elena Guarnieri opinionista

Vladimir Lxuria alla conduzione dell'Isola dei Famosi e la giornata Elena Guarnieri come opinionista. L'indiscrezione diffusa da TvBlog.

Nuove indiscrezioni sull'adventure game di Canale 5 prodotto da Banijay Italia, L'Isola dei Famosi. Il reality che dovrebbe tornare in onda a partire dalla prima settimana di aprile, si potrebbe avvalorare di una giornalista del ruolo di inviata, esattamente come è successo quest'anno per il Grande Fratello. I vertici Mediaset sembrano abbiano deciso il nome di Elena Guarnieri, conduttrice del Tg5 che andrebbe ad affiancare Vladimir Lxuria in sostituzione di Ilary Blasi. A rivelare la notizia, il portale di Tvblog.

"In pole position per conquistare la poltrona di opinionista –anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri" si legge sul sito che conferma l'ex naufraga e opinionista Vladimir Lxuria al timone del reality."

E ancora:

"Ilary Blasi era la detentrice di questo ruolo negli ultimi anni, ma da quella poltrona sono stati captati alcuni scricchiolii palesati dalle indiscrezioni circa un coinvolgimento in questo ruolo della bella e brava Vladimir Luxuria."

"I vertici Mediaset pare siano talmente convinti della conduzione Luxuria, che le hanno fatto sostenere un secondo provino. Ecco dunque che le quotazioni di Vladimir Luxuria alla conduzione de L’isola dei famosi 2024 siano in forte ascesa. Talmente forte che qualcuno, fra i corridoi di Cologno Monzese, pare essere davvero convinto che sarà l’ex opinionista del medesimo reality a salire di grado, conquistandone quindi la conduzione."

