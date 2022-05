Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria delusa da Jeremias Rodriguez, l'argentino sotto accusa

Gossip TV

L'attuale opinionista ed anche ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, torna sull'argomento Jeremias Rodriguez e il suo discusso comportamento nel reality.

Nel cast della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, hanno partecipato, inizialmente come coppia e poi come concorrenti singoli, Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez, rispettivamente, il fratello e il padre della nota showgirl argentina Belen.

Il 33enne argentino, alla sua terza partecipazione in un reality-show dopo il Grande Fratello Vip 2 e sempre l'Isola nel 2019, ha deciso di lasciare Playa Sgamada dopo essere stato eliminato al televoto nel corso della nona puntata dell'adventure game condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria delusa da Jeremias Rodriguez

Il fratello minore di Belen, nel corso della sua nuova avventura in Honduras, ha manifesto un progressivo malessere, esternando un grande disappunto nei confronti dei suoi compagni d'avventura e persino nei riguardi dei reality in generale, per cui, ha dichiarato, di non sentirsi adeguato. Probabilmente quella dell'Isola sarà l'ultima partecipazione in un contesto del genere per lui, che fatica a inserirsi in dinamiche televisive e contesti di gruppo, manifestando spesso un grande malessere.

A tal proposito, Vladmir Luxuria, attuale opinionista dell'Isola 16 accanto a Nicola Savino, ha confessato una certa delusione per il comportamento di Jeremias e anche del padre Gustavo. Per Luxuria, entrambi, hanno avuto un atteggiamento arrendevole, ben lontano da quello di Belen Rodriguez quando partecipò come naufraga, ben 14 anni fa, proprio insieme a Vladimir con cui affronterò il percorso nel reality.

“Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me - ha dichiarato Vladimir Luxuria a Tv Mia - che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione."

Luxuria ha parlato anche del feeling che si è instaurato con Nicola Savino e la Blasi, con cui avrebbe in cantiere un nuovo progetto sul piccolo schermo:

“Le sfumature dell’Isola le ho vissute tutte, manca solo la conduzione, ma io non voglio prendere il posto di nessuno, perché Ilary è bravissima. Voglio invece dedicarmi a un programma davvero innovativo, che prenda spunto dalle idee geniali di Renzo Arbore. Con Ilary e Nicola mi trovo talmente in sintonia, che tra una pausa e l’altra stiamo preparando un programma tutto nostro, inventato da noi. – si legge su TV Mia – L’idea è quella di ricreare le atmosfere di Quelli della notte, il programma del 1985 di Renzo Arbore, che fece la storia della televisione, un palcoscenico surreale, trasgressivo, ironico. Diciamo un po’ come me”.

