Isola dei Famosi, "Vladimir Luxuria ad un passo dalla conduzione"

Vladimir Luxuria sarebbe ad un passo dalla conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex naufraga, che vinse l'adventure game nel 2008 e poi in seguito è stata inviata e opinionista del programma, avrebbe convinto l'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo aver girato ben due numeri zero.

Ecco cosa riporta il sito di Roberto D'Agostino:

Nel cast della prossima edizione, la diciottesima, si vociferano intanto già di alcuni nomi che potrebbero prendere parte all'avventura del reality della sopravvivenza: Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman.

Altre indiscrezioni sono giunte dal giornalista Gabriele Parpiglia che dichiarato, contrariamente a ciò che spiffera Dagospia, che Ilary Blasi sarà quasi sicuramente riconfermata.

"Non so se avete visto l’intervista fatta da Silvia Toffanin a Ilary Blasi - ha dichiarato Parpiglia Rtl 102.5 - Era un’intervista dove si sarebbe dovuta annunciare la sua presenza a L’Isola dei famosi 2024, anche perché i provini in questi giorni corrono velocissimi e invece del programma non si è parlato a Verissimo. Però attenzione! Mi hanno detto che l’intervista di ieri (domenica, ndr) potrebbe aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary sia fuori dai giochi e quindi se così andasse Vladimir Luxuria tornerebbe come opinionista."