Isola dei Famosi, Virginia Mihajlovic e la scioccante rivelazione sulle nozze: "Che figuraccia"

L'ex naufraga Virginia Mihajlovic ha rivelato uno scioccante retroscena sulle sue nozze. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ex naufraga Virgnia Mihajlovic il 17 giugno è convolata a nozze con il suo caro Alessandro Vogliacco con una splendida cerimonia a Monopoli. La figlia del compianto Sinisa ha, tuttavia, svelato, nel corso di una diretta su Instagram, un retroscena veramente imbarazzate sulle nozze. Ecco cosa ha dichiarato!

Isola dei Famosi, Virginia Mihajlovic confessa: "Una figuraccia, non ci credevo!"

A fare gli auguri e a partecipare alla gioia della figlia dell'allenatore scomparso per un brutto male a dicembre 2022 sono accorsi in tanti e a distanza di un mese dalla cerimonia, Virginia Mihajlovic ha deciso di rispondere alle domande dei curiosi su come fosse andata quella giornata. La cerimonia, avvenuta il 17 giugno, è stata emozionante, anche se l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha avvertito più che mai l'assenza del padre: "Ho sentito, tuttavia, la sua vicinanza. Era con me quel giorno" ha poi confessato.

Con una diretta Instagram, Virginia ha voluto soddisfare la curiosità dei suoi followers, rispondendo ad alcune domande e rivelando diverse curiosità sulle sue nozze. Ma, a sconvolgere i fan dell'ex naufraga è stata la rivelazione di un dettaglio specifico, qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. La rivelazione in questione riguardava gli invitati alle nozze, o almeno una parte di essi: a quanto pare, non tutti i presenti alla cerimonia e al ricevimento hanno avuto un pensiero per la coppia di sposi.

Si parla, ovviamente, di regali di nozze e da quello che Mihajlovic ha rivelato non tutti gli invitati ne avrebbero portato uno per la coppia:

"Persone che nonostante siano venute non hanno fatto il regalo vale? E che sia chiaro, non è per il regalo in sé. L'educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai nemmeno a una cena di compleanno senza un pensiero. Figuratevi a un matrimonio. E sono state anche molte. Che figuraccia. Io sono una persona educata e ci tenevo a ringraziare uno per uno ogni invitato. Ho dovuto per forza controllare chi me lo avesse fatto. Non certo per il regalo in sé, ma per il gesto. Chi non ha le possibilità avrebbe potuto benissimo fare una cornice. Un quadro. Qualsiasi cosa. Non mi sono sposata per i regali, ma qui si parla di educazione. Cosa che in molti non conoscono."

