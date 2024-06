Isola dei Famosi, Valentina Vezzali rivela: "Samuel Peron è stratega e autoritario, ecco perché ha vinto Aras Senol"

Gossip TV

L'ex discussa naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Valentina Vezzali, ricorda la sua intensa esperienza in Honduras e commenta la vittoria dell'attore turco Aras Senol.

Valentina Vezzali è stata una delle protagoniste della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi. Intervistata da Superguidatv, la campionessa sportiva ha fatto un bilancio della sua discussa esperienza nel reality show di Canale 5 e commentato la vittoria dell'attore turco Aras Senol.

Le confessioni di Valentina Vezzali

A distanza di alcune settimane dalla finale de L'Isola dei Famosi, Valentina Vezzali ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua intensa e discussa esperienza in Honduras. Un'esperienza emotivamente molto forte, che è stata segnata anche dagli scontri con gli altri naufraghi, in particolar modo con il ballerino professionista Samuel Peron:

Mi sono legata tantissimo a Marina Suma, una persona, una donna e un’attrice fantastica ma mi sono legata anche a Matilde Brandi. Ci sono state delle incomprensioni ma ne ho parlato con lei nell’Isola ed è un gioco. Matilde stava giocando ma sicuramente entro la prossima settimana ci dovremo vedere e parleremo. Sono certa che potrebbe nascere anche con lei una bella amicizia. Il più stratega invece secondo me è stato Samuel Peron. Lui è una persona molto rigida, ha un’impostazione basata sulle regole forse dovuta alla sua disciplina, un po’ troppo autoritario.

Leggi anche Aras Senol vuota il sacco sul rapporto con Edoardo Franco

La Vezzali, che può vantare un ricco palmares che l’ha portata a conquistare Mondiali, Europei e Medaglie nel fioretto, ha poi parlato del vincitore de L'Isola dei Famosi 2024. A proposito della vittoria di Aras Senol, l'attore turco star della soap Terra Amara, l'ex naufraga del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha dichiarato:

Io penso che nell’Isola, e questo lo dimostrano anche le edizioni precedenti, chi è che sta da solo e quindi magari si trova a vivere l’Isola da solo senza gli altri, chi è che parla di meno e magari Aras non capiva quando le altre persone litigavano perché non capisce bene l’italiano, vince.

Valentina Vezzali al Gf? Parla lei

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, Valentina ha parlato dei suoi progetti futuri e rotto il silenzio su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che ha da poco riaperto i casting per la prossima edizione. A tal proposito, la sportiva ha confessato:

Il Grande Fratello è una trasmissione che sicuramente non rientra in quello che in questo momento mi piacerebbe fare. L’Isola è stato un modo per conoscere se stessi e fare un’esperienza di vita molto importante. Il Gf è un altro tipo di trasmissione. Magari perché no se arriva una conduzione di un programma legata anche al mondo dello sport sarebbe bello poter parlarle e trasmettere le emozioni che lo sport ci regala.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.