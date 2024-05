Isola dei Famosi: un nuovo ingresso nella prossima puntata

Gossip TV

TvBlog ha svelato in anteprima, un nuovo naufrago che arriverà in Honduras nel corso della settima puntata de L'Isola dei Famosi.

Lunedì 6 maggio andrò in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi e per il nuovo appuntamento sono previsti ben tre nuovi ingressi anche se è stata svelato il nome solo di uno dei prossimi naufraghi. A rivelarlo, in anteprima, il portale di TvBlog.

"Siamo in grado di anticiparvene uno che verrà innestato nel cast del popolare reality show nella puntata di lunedì 6 maggio 2024. Si tratta dell’attore comico Dario Cassini."

Nato a Napoli, classe 1967, Dario Cassini è un comico, attore e cabarettista. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel 1989 con il programma Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà . E' stato poi inviato de Le Iene con Simona Ventura e ha partecipato varie volte ospite nel Maurizio Costanzo Show. Cassino è stato anche comico a Zelig e Colorado e ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2022. La carriera del comico è ricca anche di apparizioni al cinema e in fiction italiane.

Per il momento non sono stati ancora noti i nomi degli altri due naufraghi ma dopo i vari ritiri (Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Daniele Radini Tedeschi Francesca Bergesio, Tonia Romano e la squalifica dell’attore palermitano Francesco Benigno ) ci saranno diversi nuovi concorrenti che sbarcheranno in Honduras. Nelle ultime ore, l'opinionista Sonia Bruganelli ha raggiunto l'Isola forse per fare una sorpresa ai naufraghi nella prossima puntata del reality.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi