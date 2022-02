Isola dei Famosi, un’altra coppia entra nel Cast ufficiale!

Gossip TV

Ecco la terza coppia che ha passato i casting della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, che si prepara a tornare su Canale5 con una nuova imperdibile stagione. Stando ai più recenti rumors, una coppia molto famosa avrebbe passato le selezioni per entrare a far parte del cast ufficiale. Ecco chi sono i due nuovi naufraghi del programma.

Isola dei Famosi, nel cast Lory Del Santo e Marco Cuocolo?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a debuttare in prima serata su Canale5, dopo la Finale del Grande Fratello Vip fissata per il 14 marzo 2022. Il reality show sarà affidato nuovamente a Ilary Blasi, che avrà il compito di scovare i naufraghi più interessanti per questa nuova stagione. Si mormora che Ilary sia pronta a fare qualche cambiamento, formando il cast con naufraghi che concorreranno da soli e naufraghi che, invece, parteciperanno all’avventura in Honduras a coppie.

I primi ad accettare, stando ai rumors, sarebbero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina ed Edoardo Tavassi. Recenti indiscrezioni, lanciate da Gossip, riportano che nel cast ci saranno anche Lory Del Santo e Marco Cuocolo. “Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie del L’Isola dei Famosi 2022! Noi vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due schieramenti: i single e le coppie”, questa la scottante anticipazione. Come inviato, invece, tornerà Alvin che è mancato molto al pubblico del programma durante l’ultima edizione che ha visto trionfare Awed.

