Isola dei Famosi, svelato il Cachet da capogiro dei Naufraghi!

Quando guadagnano i concorrenti de L’Isola dei Famosi? Le indiscrezioni sul cachet dei Vip.

L’avventura a L’Isola dei Famosi, si sa, non è esattamente una passeggiata. La convivenza forzata in condizione estreme porta a scontri e battibecchi e la fame diventa la migliore amica dei concorrenti. Ma quanto guadagnano i naufraghi per prendere parte al reality show condotto da Ilary Blasi? Il cachet è da urlo.

Isola dei Famosi, 10mila euro a Lory Del Santo per partecipare

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sembra entusiasmare i fan del reality show di Canale5, che mandano costantemente in trend il programma sui social e seguono la diretta, tifando per ognuno per il naufrago preferito. Mentre Ilona Staller fa una confessione hot, dimostrandosi tra le poche concorrenti a sopportare con il sorriso sulle labbra le privazioni dell’Honduras, molti naufraghi non fanno mistero di essere già provati dalla fame, dalle scomodità e dagli attriti che inevitabilmente si sono creati nel gruppo.

Ma a quanto ammonta la ricompensa per i Vip che hanno deciso di mettersi alla prova a L’Isola? Stando alle indiscrezioni lanciate dal portale Mow, la produzione elargirebbe tra i 5 e i 10mila euro a concorrente e tra i più pagati ci sarebbero Lory Del Santo, Cicciolina e Marco Melandri, secondo eliminato della stagione. Certo il compenso poi potrebbe variare anche in base alla permanenza dei naufraghi nel gioco, penalizzando chi è costretto a ritirarsi prima come Patrizia Bonetti, che ha riportato ustioni a causa della prova del fuoco e ha lasciato la trasmissione, o anche chi decide di ritirarsi per proprio volere che in questo caso potrebbe andare incontro ad una vera e propria penale.

Quando guadagna, invece, Ilary Blasi? Sulla padrona di casa non sono trapelate informazioni circa il cachet, anche se ricordiamo che lo scorso anno la presentatrice romana portava a casa circa 50mila euro a puntata.

