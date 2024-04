Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese a Verissimo parlano della loro prossima partecipazione al reality

Gossip TV

I due nuovi opinionisti dell'Isola dei Famosi, sono stati ospiti insieme a Vladimir Luxuria a Verissimo.

I due nuovi opinionisti dell'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono stati ospiti insieme a Vladimir Luxuria nell'ultimo appuntamento con Verissimo, per raccontare le emozioni della loro imminente avventura nel reality show di Canale 5, che tornerà in onda con la diciottesima edizione a partire da lunedì 8 aprile prossimo.

Isola 2024, la nuova avventura di Sonia Bruganelli e Dario Maltese

"Sono prontissima, sono anche io emozionata perché mi fa piacere esserci in questa Isola, in questa avventura in questo gruppo ci vogliamo bene e credo che possa essere un'esperienza positiva" ha dichiarato l'ex moglie di Paolo Bonolis.

A Dario Maltese, Silvia Toffanin ha chiesto se avesse avuto consigli della sua collega Cesara Buonamici, volto del tg5:

"Ne ho parlato con Cesara che ha avuto quest'esperienza al Grande Fratello che è stato un esperimento secondo me molto riuscito, e lei mi ha detto devi essere te stesso, devi andare lì per divertirti e non prenderla se magari arriverà qualche critica magari dai social network quindi soprattutto sii te stesso, buttati e lanciati, sono prontissimo, superato lo shock iniziale adesso sono pronto. Devo dirti che come tutte le cose inaspettate che sono successe nella mia vita si sono rivelate tutte delle avventure eccezionali e quindi parto con questo spirito.

Vladimir ha parlato poi dei nuovi opinionisti che l'affiancheranno al timone del reality show :

"Sonia per me, parliamo di cibo visto che mancherà all'ISola, per me lei è un piatto piccante molto speziato che non ti lascia indifferente che può provocare anche dei movimenti interni e Dario invece lo vedo come un dessert, un profitterol, dolce..."

La Bruganelli ha parlato della scelta di fare televisione:

"Il Grande Fratello di tre anni fa con la proposta di Alfonso Signorini è stata per me una sorpresa ma è stata un'opportunità figlia anche del fatto che a me quel programma piaceva molto, l'ho detto tante volte, mi sono laureata con una tesi sul Grande Fratello, è stata una sfida, un gioco, L'isola è nuova sfida perché è completamente diversa dal Grande Fratello, quest'anno credo, abbiamo visto il cast, ho piacere di esserci. Paolo? Mi ha supportato molto le prime edizione del Gf era scettico invece ora cominica a crederci anche lui, è un bel segno!"

Maltese ha confessato il suo sogno da bambino:

"Da piccolo volevo fare l'edicolante li invidiavo perché avevano a disposizione tutti i giornali e i quotidiani, in edicola sentivi l'odore della carta, pensavo fossero fortunati che potevano leggere tutto quello che volevano poi con gli anni ho scelto un lavoro che non si è allontanato molto. Diciamo che ho la fortuna di fare ciò che ho sempre voluto fare, un lavoro che richiede anche un grandissimo impegno e una grande responsabilità nella scelta delle parole. Vladimir, Sonia ed Elenoire? Sono già innamorata di loro"

"Loro avranno delle privazioni terribili, senza cellulari, senza cibo ma loro hanno avuto tutti delle privazioni cose che non sappiamo sarà emozionante portare la loro storia sarà emozionante e divertente" ha concluso Luxuria parlando del cast di quest'anno.