Secondo Deianira Marzano, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta sbarcare in Honduras ma qualcosa sarebbe andato storto.

Qualche giorno fa, l'influcer campana, Deianira Marzano, ha pubblicato una Storia Ig su Instagram in cui ha anticipato che sull'Isola dei Famosi, sarebbero prossime ad arrivare, Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e l'attrice romana, Vera Gemma, ex concorrente della scorsa edizione del reality di sopravvivenza di Canale 5. "Allora ragazzi vi do uno scoop pazzesco: prossimamente Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola, ma non come concorrenti" , ha scritto qualche giorno fa l'esperta di gossip campana.

Isola dei Famosi, Soleil Sorge “rifiuta” l’invito dell’Isola dei Famosi, il gossip

La Marzano, ha tenuto a precisare che entrambe le due ex naufraghe non sarebbero state selezionate per ricoprire il ruolo di concorrenti, quindi, almeno per il momento, il loro ruolo nel reality è tutto da scoprire.

Oggi, sempre dall'influencer campana, è giunta una nuova indiscrezione secondo la quale, Soleil Sorge avrebbe rifiutato l'invito all'Isola, anche se i motivi non sono stati ancora del tutto chiariti.

Sempre secondo Deianira, anche Vera Gemma sarebbe in forse anche se, riguardo all'attrice romana, Amedeo Venza ha invece dato di recente la conferma: "Vera Gemma sbarcherà nuovamente su Playa de nuevo", ha scritto l'influencer pugliese.

All'arrivo in Honduras della Gemma e il ruolo che è stata chiamata a svolgere nel reality, lo scopriremo probabilmente stasera, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il diciottesimo appuntamento con l'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

