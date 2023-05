Isola dei Famosi: Simone Antolini nasconde un segreto: chi è Melissa?

Gossip TV

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Simone Antolini ha ricevuto un regalo da una bambina di nome Melissa ma non ha voluto rivelare la sua identità.

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Simone Antolini, il giovane fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che nel reality è nella tribù degli Acopiados, ha ricevuto un regalo da una bambina di nome Melissa ma non ha voluto rivelare la sua identità.

Isola 2023, la bambina a cui Simone Antolini è legatissimo, sarebbe la figlia Melissa

Ilary Blasi lo ha convocato in Palapa annunciandogli una dolce sorpresa da una bambina al quale Simone è legatissimo. Il 23enne marchigiano ha quindi aperto una pergamena nella quale era raffigurato un disegno di una mano fatto dalla piccola Melissa.

La conduttrice quindi ha chiesto se volesse rivelare chi è la bambina, ma Simone, commosso non è riuscito ancora a rivelarlo. "Prometto che parlerò di lei e dirò la sua vera identità molto presto…Per ora non me la sento…” sono state le parole di Simone in puntata.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi

1481840

Dunque la domanda è, chi è la bambina a cui Simone è legatissimo? Sul web sono partite immediatamente alcune indiscrezioni e sembrerebbe che la piccola Melissa sia la figlia del giovane compagno di Cecchi Paone.

Ecco cosa ha rivelato il settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo:

“Nuovo ha indagato nella città del ragazzo, Fermo: Antolini in realtà è già padre e sua figlia si chiama proprio Melissa…A quanto pare il giovane marchigiano ha avuto una breve relazione con una donna e dalla loro storia, quattro anni fa, è arrivata questa bambina…”.

Una notizia, ovviamente, non ancora confermata dal diretto interessato. L'Isola dei Famosi è un reality in cui molti aspetti, come l'isolamento e l'emotività davanti ad alcune privazioni, fanno emergere una grande emotività come quella che si è vista in ieri negli occhi di Simone che ha comunque promesso di parlarne quando si sentirà pronto.