Isola dei Famosi, Selen: "Ho tentato di togliermi la vita"

La drammatica confessione di Luce Caponegro in arte Selen, tra i nuovi naufraghi pronti all'avventura all'Isola dei Famosi, nel talk show di Silvia Toffanin a Verissimo.

La 57enne romana, ex pornostar ha raccontato di aver tentato più volte il suicidio quando era giovane. Dopo il ricovero presso una struttura sanitaria, a salvarla, ha raccontato la futura naufraga, è stato il contatto con la natura. Ecco cosa ha dichiarato Selen nel salotto della Toffanin:

“Ho toccato il fondo da giovane. Non è che volessi fare una determinata cosa, ma il cervello in certe situazioni va in blackout - ha dichiarato Luce come riportato da Biccy - Ero giovane, avevo solo 18 anni. Ho tentato di togliermi la vita, mi sono lanciata sotto ad un camion, sono stata presa per una ciocca di capelli, mi hanno tirato indietro e sbattuta contro la rete di una casa, era un recinto. Mi ha tirato il mio fidanzatino, mi teneva stretta. Ogni volta che passava una macchina cercavo di lanciarmi sotto. Non potevo scegliere, non volevo scegliere."