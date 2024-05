Isola dei Famosi, scoppia la lite tra i naufraghi a causa del fuoco: "Questo machete fa c*****" [VIDEO]

Gossip TV

Un piccolo contrattempo con il fuoco provoca una lite tra i naufraghi all'Isola dei Famosi. Vediamo insieme cosa è successo!

All'Isola dei Famosi non si placano le liti e le tensioni tra i naufraghi. I concorrenti del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria sono stati suddivisi in due squadra, blu e rossa, e i membri di quest'ultima si sono ritrovati ad avere problemi nell'accendere il fuoco. Il contrattempo ha provocato un'accesa lite tra i naufraghi e sono volati stracci...

Isola dei Famosi, un contrattempo con il fuoco provoca una lite tra i naufraghi! [VIDEO]

I naufraghi della squadra rossa hanno avuto difficoltà ad accendere il fuoco: la prima a infastidirsi per la situazione è stata Rosanna Lodi che si è scontrata con Edoardo Franco e Artur Dainese. A scatenare la lite è stato il machete che la naufraga ha utilizzato per provare ad accendere il fuoco e che non era abbastanza affilato da tagliare il legno con cui accendere il fuoco: "Questo machete fa c*****!" ha esclamato rabbiosa la naufraga.

Anche Dainese ha ammesso di sentirsi demotivato e stanco per il caldo e con l'aggiunta delle lamentele della naufraga la situazione è degenerata. Lo stesso Edoardo Franco si è mostrato insofferente e ha sbottato:

"Sì, però, se abbiamo questo atteggiamento oggi perché non accendiamo il fuoco, domani sarà ancora peggio. Ho capito la questione del machete, ma è una c**** di lamentela continua"

Artur Dainese ha provato a prendere in mano la situazione: il naufrago ha vissuto già l'esperienza del reality spagnolo e, come è capitato in passato, i naufraghi hanno cercato il suo aiuto per risolvere alcuni dubbi legati alla sopravvivenza sull'Isola. Tuttavia, il suo intervento ha provocato il fastidio di Rosanna Lodi, che gli ha risposto stizzita:

"Perché non ci provi tu? Tutto quello che facciamo, ci stoppi, allora, vai e provaci"

Dainese ha risposto, cercando di mantenere la calma che voleva solo dare una mano ma che se non volevano il suo aiuto, potevano anche dirlo! Già in situazioni precedenti, Dainese e il gruppo hanno avuto dei contrasti proprio per la sua esperienza con il reality, ma al naufrago aveva dato fastidio che gli altri concorrenti lo sfruttassero solo per i loro comodi.

Isola dei Famosi, sale la tensione tra i naufraghi per il fuoco. Interviene Samuel Peron

Mentre i naufraghi litigavano per l'accensione del fuoco, che sembrava presentare delle problematiche e tra Rosanna Lodi e Artur Dainese volavano scintille, a intervenire per riportare la calma è stato Samuel Peron, uno dei due leader della settimana insieme a Greta Zuccarello.

Il maestro di ballo di Ballando con le Stelle ha cercato di placare gli animi, ricordando ai compagni di avventura sull'Isola dei Famosi che così facendo non avrebbero risolto nulla e, in confessionale, il naufrago ha raccontato:

"Gli screzi che ci sono stati stamattina erano anche per il fatto che tutti quanti eravamo infervorati dal fatto di accendere il fuoco. Eravamo preoccupati, perché non avendolo mai fatto, c'era la preoccupazione: ci riusciremo o non ci riusciremo?"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi