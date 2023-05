Isola dei Famosi, scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci: "Guarda che lo faccio per il gruppo" [VIDEO]

Gossip TV

Il daytime di oggi, giovedì 25 maggio, ha mostrato uno scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, che ha avuto conseguenze per l'intero gruppo. Ecco cosa è successo.

Diventa sempre più complessa la convivenza dei naufraghi de L'Isola dei Famosi: nel daytime di oggi, giovedì 25 maggio, è stato mostrato uno scontro tra il leader della settimana, Andrea Lo Cicero, e uno dei compagni, Fabio Ricci dei Jalisse.

Isola dei Famosi, scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci

Il motivo dello scontro è stata la pesca, eccessiva, di conchiglie di Ricci, che ha superato anche il limite di sicurezza imposto dallo Spirito dell'Isola. Insieme a Lo Cicero e Vetrone, Ricci si era recato a pesca di conchiglie, ma ne aveva raccolte una quantità eccessiva, secondo quanto riportato dal leader Andrea:

"Siamo andati laggiù, allo scoglio, e mi sono venuti dietro come i cagnolini. Ha fatto [Fabio]almeno due kg di conchiglie. Così gli ho detto: "Scusa, Fabio, ma cosa ci devi fare con tutte queste conchiglie? Ce le abbiamo'. E lui mi ha risposto: 'Lo so, volevo pescare".

Ricci si è giustificato dicendo che aveva pescato per tutto il gruppo e non capiva perché Andrea si infuriasse, dato che anche lui ne aveva pescate, in un'altra occasione, una quantità piuttosto consistente. Ma a Lo Cicero la cosa non è andata giù, soprattutto, perché Ricci ha violato il confine di sicurezza, attirando la punizione dello Spirito dell'Isola:

"Quindi, gli altri sbagliano e io ne pago le conseguenze"

Secondo il cantante dei Jalisse, tuttavia, anche Andrea si era spinto molto oltre e che non aveva idea che il leader avrebbe reagito così, tanto che quando Lo Cicero, visibilmente arrabbiato, lo ha attaccato verbalmente, anche Ricci ha risposto per le rime:

"Non ti permettere di parlarmi così, sai. Devi abbassare i toni. Non mi aspettavo che aggredissi così..."

A causa dell'infrazione commessa da Ricci, lo Spirito è intervenuto a punire i naufraghi, togliendo il titolo di leader a Lo Cicero e affidandolo momentanemente a Marco Mazzoli e la restituzione di tutto ciò che i naufraghi hanno pescato nella zona vietata.

