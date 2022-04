Isola dei Famosi, scintille tra Edoardo e Guendalina Tavassi: "Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione"

Gossip TV

Scoppia una lite a L'Isola dei Famosi tra i fratelli Tavassi.

Stasera, giovedì 7 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il realiy show condotto da Ilary Blasi. Nell'attesa, su Playa Accoppiada è scoppiata un'accesa lite tra Edoado e la sorella Guendalina Tavassi.

Scoppia la lite a L'Isola dei Famosi tra Guendalina ed Edoardo Tavassi

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata de L'Isola dei Famosi che vedrà sfidarsi al televoto Lory Del Santo con Marco Cucolo e Ilona Staller con Roger Balduino. Intanto, nelle ultime ore, Edoardo si è reso protagonista di un'accesa discussione con la sorella Guendalina in cui non sono mancate le offese:

Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Tutto il tempo a dire ca***te. Io sono il cog***ne, il fallito, lo sfi**to. Pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella. Alla sesta ca***ta dico che me ne voglio annà. Alla fine mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella.

Spiazzata dalle dichiarazoni del fratello Edoardo, Guendalina ha deciso di allontanarsi dalle telecamere e dal resto del gruppo. Il naufrago romano invece si è lasciato andare a uno sfogo con Clemente Russo e, poco dopo, è tornato nel Confessione de L'Isola per chiarire il rapporto che lo lega alla sorella, ovvero che anche a Roma litigano sempre: "Sarà sempre così. Fratello e sorella". Nulla di grave quindi, solo una discussione animata in famiglia.

