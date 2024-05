Isola dei Famosi, Rosanna Lodi: "Flirt tra Samuel Peron e Greta Zuccarello". Sonia Bruganelli risponde a tono: "Vergognati"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, Rosanna Lodi ha insinuato che tra Samuel Peron e Greta Zuccarello ci sia più di una semplice amicizia, ma le sue parole hanno provocato la reazione piccata di Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo!

All'Isola dei Famosi si sono scaldati gli animi, nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 13 maggio: Rosanna Lodi, infatti, ha lanciato ancora pesanti insinuazioni sul rapporto tra Samuel Peron e Greta Zuccarello. Secondo la concorrente, infatti, tra i due ci sarebbe molto più che semplice amicizia. E le sue parole non sono piaciute per nulla all'opinionista Sonia Bruganelli, che ha reagito così...

Isola dei Famosi, Rosanna Lodi insinua la presenza di un flirt tra Samuel Perone e Greta Zuccarello!

Ieri sera, su Canale5, all'Isola dei Famosi, la naufraga Rosanna Lodi ha di nuovo insinuato che tra Samuel Peron e Greta Zuccarello ci sia un flirt in corso. La conduttrice Vladimir Luxuria ha fatto incontrare nella Tana dei Serpenti sia Lodi sia Zuccarello, tra cui non è mai corso buon sangue. Luxuria ha mostrato loro cosa Lodi ha dichiarato all'insaputa di Greta.

Nei vari video mostrati, Rosanna Lodi seguiva con attenzione il rapporto tra Samuel e Greta, criticando apertamente il modo che la naufraga aveva di comportarsi con il maestro di ballo:

"Ma come ti comporti, guarda che quello ha un figlio di un anno e mezzo"

Non contenta, però, la concorrente ha anche condiviso i suoi "sospetti" pubblicamente, provocando la reazione piccata sia di Samuel Peron sia della stessa Greta. Su quest'ultima, Lodi ha dichiarato:

"Lei è manipolatrice e falsa. Greta è morbosa con Samuel, la butta sull'amicizia, ma da parte sua non c'è solo amicizia. Se ne approfitta. Non mi ci metto al suo gioco, dico quello che vedo e quello che è"

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli attacca Rosanna Lodi per il suo comportamento: "Prima di parlare, dovresti pensare bene a cosa dire"

Greta è apparsa allibita e ha dichiarato apertamente alla conduttrice e alla naufraga di non aver nulla di cui sentirsi in colpa: "Con Samuel parliamo sepre della sua bellissima compagna, del suo bambino. Io alle altre naufraghe dico sempre quanto mi manca il mio fidanzato." Poi, senza mezzi termini, ha accusato Rosanna di aver insinuato delle vere cattiverie e che era caduta molto in basso.

La replica di Rosanna Lodi non è tardata ad arrivare: la naufraga ha continuato a sostenere che fosse Greta a provocare Samuel e che ritiene che la concorrente sia manipolatrice nel reality e ha di nuovo affermato che Greta sia morbosa con Samuel e che lo cerchi troppo e non solo per amicizia. Le due naufraghe erano anche ignare ch Tania Bambaci, compagna di Samuel, fosse in ascolto dalla Playa...

Rosanna ha poi affermato di non essere l'unica a pensarla così, ma a questo punto è intervenuta l'opinionista Sonia Bruganelli. Senza mezzi termini, Bruganelli ha asfaltato la naufraga:

"Ti senti molto Julia Roberts, ti senti la donna del popolo. Tu blateri idiozie dalla mattina alla sera da dieci giorni e nella tua posizione è molto facile dire certe cose, perché sei arrivata qui e non hai niente da perdere. Dichiari cose non vere, perché è facile così per te. Però, non devi entrare nelle famiglie degli altri, soprattutto, se non ti riguardano"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi