Isola dei Famosi: Chi è Samuel Peron? Età, moglie, figlio, Instagram

Samuel Peron: Ecco chi è il naufrago de L'Isola dei Famosi nonché ballerino di Ballando con le Stelle

Samuel Peron nasce a Marostica, in Veneto, il 21 aprile del 1982; dunque, è del segno del Toro e sta per compiere 42 anni. Da sempre appassionato di danza, inizia a ballare all'età di 4 anni. Nel corso degli anni si forma nel ballo liscio, nel latino-americano, nel funky, ma anche nella danza contemporanea e moderna. Tuttavia, nel frattempo studia e si diploma all'Istituto d'arte come designer prima e si laurea in Scienze motorie presso l'Università telematica San Raffaele.

Peron fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1991, entrando a far parte del corpo di ballo di Cristina D'Avena per lo show Sabato al circo. Nel 1992, invece, partecipa alla trasmissione Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno.

Nel 2001 Peron arriva terzo nel Campionato italiano amatori A1 danze latino-americane. La svolta, però, arriva nel 2005, quando diventa parte del cast della seconda edizione di Ballando con le Stelle, programma ormai cult di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E mentre continua a partecipare alle successive edizioni dello show in questione, recita anche in alcuni spettacoli teatrali, come La febbre del sabato sera, Tango d'amore e Tutto questo Danzando insieme. Nel 2013, invece, compare in un episodio della serie TV di Rai 1 Un caso di coscienza 5, mentre nel 2014 esce il suo primo libro, una raccolta di racconti dal titolo Senza Tempo.

Peron diventa il fondatore e direttore della Samuel Peron Academy a Venetico, in Sicilia, e tra il 2020 ed il 2021 l'inviato sportivo della trasmissione Buongiorno benessere. Dopodiché, sarà anche l'inviato di Weekly e Camper. Nel 2023, per giunta, partecipa alla quarta edizione dello show Il Cantante Mascherato, sempre condotto da Milly Carlucci, nei panni del Cavaliere Veneziano, e vince.

Peron è fidanzato dal 2013 con una modella, Tania Bambaci, la quale fu finalista di Miss Italia 2010. I due, nel 2022, sono diventati genitori: il loro bambino, che ad oggi ha appunto due anni, si chiama Leonardo. Il suo profilo Instagram, @samuelperon, conta attualmente 132.000 follower, numero che con alte probabilità è destinato a crescere perché è uno dei naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, realità show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

