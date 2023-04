Isola dei Famosi, questa sera su Canale 5, al via la nuova edizione

Gossip TV

Oggi, lunedì 17 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, prende il via la 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi, affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. L'inviato speciale in Honduras, sarà ancora una volta Alvin.

Isola 2023: il cast

Ad affrontare le intemperie dell'Isola, ci sono 16 naufraghi divisi in tre tribù.



“Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

“Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin .

. “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Parlando della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha dichiarato:

"L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche. L’anno scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto, sono andati per la propria strada. Non erano famosi, ma poi ci hanno preso gusto. Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare. Ci sarà Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato, Simone, che viene da un paesino delle Marche, una realtà che non c’entra nulla. Magari si farà guidare, ma poi chissà. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo."

Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

L'appuntamento con la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5

