Isola dei Famosi, Pietro Fanelli: "Per partecipare al reality mi hanno dato un compenso economico misero"

Pietro Fanelli, a Novella 2000, ha svela il cachet preso durante la permanenza all'Isola dei Famosi.

Pietro Fanelli, 22enne torinese, modello e poeta, conosciuto per la sua attività social ma anche per la sua partecipazione nel reality show reality show prodotto da Netflix, Summer Job, ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo 18 giorni dall'inizio della sua avventura.

Isola 2024, Pietro Fanelli: "All'Isola mi hanno pagato 700 euro a settimana, non ero un volto noto, compenso misero"

Il suo è stato un percorso piuttosto controverso e non privo di polemiche. Pietro ha mostrato senza dubbio una personalità forte, rifiutandosi spesso di seguire le regole non solo del gruppo di concorrenti, ma anche del programma stesso. Dopo la sua uscita, la sua fidanzata, Alessandra Scarci, ha criticato duramente il reality, accusandolo di favoritismi e di dinamiche manipolate.

Anche dopo aver lasciato il reality, Pietro Fanelli è rimasto al centro dell'attenzione. Prima, ha criticato Fedez, attaccando una sua infelice dichiarazione su un ospite del podcast Muschio Selvaggio. Il giovane torinese non ha risparmiato le parole, chiamando il rapper "nano burattino", tanto che Fedez ha risposto privatamente. Poi, è stato il turno di Tommaso Zorzi. Stando a quanto rivelato da Pietro, Zorzi gli avrebbe chiesto una foto dei suoi genitali in cambio di un follow su Instagram. Recentemente, Fanelli ha rilasciato un'intervista a Novella2000, dove ha parlato ancora di Zorzi e ha rivelato per la prima volta il compenso che ha ricevuto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi:

"Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana”. “Essendo uno ‘squattrinato’ pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero"

Il poeta di Torino,ha affermato che l’esperienza all’Isola poteva essere un trampolino di lancio per farsi conoscere da un pubblico più ampio e per portare qualcosa di positivo nel programma. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto:

“Hanno cercato di farmi sembrare ridicolo e, quando non ho più seguito le loro regole, hanno tentato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentandomi come il personaggio quasi ridicolo che volevano, ma che non ero io”.

Pietro è tornato anche sulla disputa con Zorzi il quale sembra che lo abbia contattato privatamente dopo le sue accuse pubbliche.

"Mi ha detto che era con il suo avvocato e che mi avrebbe denunciato. Poi però mi ha fatto sapere che, se non avessi postato altri materiali, lui non avrebbe fatto nessuna denuncia”.

