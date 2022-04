Gossip TV

L'influencer italo cubana, ha lasciato l'Isola dei Famosi a seguito delle ustioni riportate dopo la prova del fuoco e ora sarebbe pronta ad avviare una lotta legale contro il reality: l'indiscrezione di Alessandro Rosica.

L’avventura dell'influencer italo-cubana ed ex gieffina, Patrizia Bonetti nell'adventure game dell'Isola dei Famosi potrebbe concludersi in tribunale. A rivelarlo, il seguitissimo profilo Instagram di Alessandro Rosica – L’investigatoresocial.

Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti pronta a fare causa dopo le ustioni: la cifra record richiesta come risarcimento

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip, la Bonetti, dopo le ustioni riportate dopo prova del fuoco, sarebbe stata pronta a rientrare in gioco ma il fidanzato le avrebbe consigliato di intentare una causa contro il reality prodotto da Banijay Italia per la cifra record di oltre un milione di euro.

Ecco le parole di Alessandro Rosica pubblicata sul profilo Instagram ufficiale :

A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a fare causa al colosso tv per oltre un milione di euro. Inizialmente Patty era pronta a rientrare subito fermata dal fidanzato che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a St. Moritz.

Patrizia Bonetti avrebbe dovuto fare il suo ingresso ufficiale come naufraga della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata, andata in onda giovedì 24 marzo scorso. La showgirl italo-cubana, per conquistarsi un posto su Playa Accopiada, ha sfidato nella prova del fuoco la showgirl calabrese, Roberta Morise. Entrambe le concorrenti si sono spinte allo stremo e la prova è stata interrotta da Alvin che ha assegnato la vittoria a Roberta che, a differenza di Patrizia, non si era mai mossa dalla postazione. Dopo la prova, hanno riportato entrambe delle ustioni. Le condizioni della Bonetti sono apparse più gravi ed è stata immediatamente soccorsa. Nel corso dell'ultima puntata del reality, Ilary Blasi, ha comunicato ai telespettatori del suo rientro in Italia per sottoporsi a cure più approfondite.

