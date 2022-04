Gossip TV

L'influencer Patrizia Bonetti costretta a ritirarsi all'Isola dei Famosi.

Isola amara per Patrizia Bonetti. L'influencer bolognese, secondo quanto ha riportato dal portale di Giuseppe Porro, sarebbe già sulla via di ritorno per fare rientro in Italia.

Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti costretta ad abbandonare per le ustioni alla prova del fuoco: il video

La Bonetti è praticamente sparita dopo la seconda puntata subito dopo la sua entrata in gioco quando ha sfidato Roberta Morise nella prova del fuoco. Lunedì scorso, Ilary Blasi ha spiegato che la Bonetti era sotto osservazione per le ustioni riportate durante la prova ma ora sembrerebbe che abbia abbandonato definitivamente il gioco.

Nella sfida, le due concorrenti hanno affrontato il fuoco per entrare in gioco in coppia anziché come concorrente singolo nella Tana dei Serpenti. Le future naufraghe hanno resistito davanti alle fiamme per diverso tempo fino a che è intervenuta e la produzione per decretare la vincitrice, ovvero la Morise, in quanto Patrizia si era spostata leggermente facendo un salto. Anche per Roberta ci sono state conseguenze con lievi ustioni alla gamba mentre, per la Bonetti, le cose sono andate evidentemente peggio e ha dovuto subito lasciare Playa Sgamada.

