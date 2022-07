Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo punta al Grande Fratello Vip: ''Sono qui che aspetto''

Gossip TV

L’ex naufraga commenta la possibilità di entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

L’avventura di Pamela Petrarolo nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi non è andata come sperato, forse a causa delle tempistiche che l’hanno vista entrare in gioco ormai in prossimità della Finale. L’ex volto di Non è la Rai ha confessato di essere piuttosto interessata al Grande Fratello Vip, che torna a settembre su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone, ma anche ad un noto reality show targato Sky.

Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo punta al Grande Fratello Vip

Pamela Petrarolo si è messa alla prova come naufraga nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, trovandosi ad affrontare la difficoltà di inserirsi in un gruppo solido e formato, sperando di poter concorrere per la Finale a poche settimane dall’ultima puntata. L’ex volto di Non è la Rai è stata eliminata al televoto contro Nick Luciani, dopo aver trascorso tre lunghissime settimane a Playa Sgamadissima, lontano dagli altri naufraghi, entrando tuttavia in sintonia con Estefania Bernal. Proprio la modella, stando alle dichiarazioni che Pamela ha fatto a IsaeChia, avrebbe meritato, secondo lei, di arrivare tra i finalisti. Parlando dell’esperienza a L’Isola, Pamela ha ammesso:

“La mia esperienza a L’Isola dei Famosi mi ha dato in assoluto solo soddisfazioni. Anzi, se potessi entrerei da subito e non in corsa […] Entrare in corsa lo trovo assolutamente penalizzante. E per me lo è stato. Soprattutto nella fase finale, dove per un pelo non sono arrivata sul podio. E credo che la discriminante sia stata proprio quella”.

Petrarolo ha confidato di aver legato molto con Estefania, tanto che avrebbe piacere di fare coppia con la bella modella nella nuova edizione di Pechino Express, il reality show targato Sky. L’ex naufraga ha poi espresso il suo vivo interesse per il Grande Fratello Vip, “mai dire mai, io sono qui che aspetto”, ha confidato parlando poi delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che secondo lei faranno faville nel corso della settima edizione del Gf Vip, alla quale è interessata anche Mercedesz Henger.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.