Nuovi, accessi scontri a pochi minuti dalla nona puntata dell'Isola dei Famosi: ecco cosa è successo tra i naufraghi.

Manca pochissimo alla nona puntata dell'Isola dei Famosi e i naufraghi si sono scontrati nuovamente dando vita a discussioni e recriminazione varie.

Isola dei Famosi, nuove scintille: Blind esagera, Guendalina Tavassi sbotta

Al momento sulle spiagge di Cayo Cochinos, l'intero gruppo è diviso in due tribù, quello dei Cucaracha e quello dei Tiburón, ma dopo il comunicato in cui è stato concesso a due gruppi di potersi riunire e parlare, si sono accesi ancora una volta gli animi.

"Lo spirito dell’Isola ha deciso che tra le due squadre non esisterà più alcuna barriera - recitava il comunicato letto dai naufraghi - Da questo momento potrete comunicare liberamente tra di voi, ma non potrete condividere né cibo né attrezzature. Rimarrà acceso un solo fuoco che sarà di proprietà dei Cucaracha in quanto squadra leader. I Tiburón potranno usufruirne."

E' stato pertanto deciso che le due tribù potranno comunicare tra loro, senza però condividere cibo o attrezzature e con un solo fuoco di proprietà dei Cucaracha. Le due tribù si sono subito scontrate per le nomination. Blind ed Estefania Bernal hanno riferito a parte del gruppo che Guendalina Tavassi si era accordata di nominare Licia Nunez, decisione presa anche da Nick Luciani, che poi ha cambiato idea facendo il nome di Roger Balduino ed Estefania.

Guendalina si è spiegata e poi ha discusso con Estefania:

No, non ho detto questo. Io ho detto ha nominato voi, io sono rimasta sconvolta perché pensavo che nominasse Licia perché non la conoscevate. Non dire ca**ate come ti ho parlato se stavi dall’altra parte e non potevamo comunicare. Io da qua a laggiù ti ho detto questa cosa? Forse hai capito male perché una cosa del genere non te l’ho detta. Il nome di Licia non è mai uscito."

Edoardo è accorso a supportare la sorella, ma Blind e Estefania hanno continuato a provocare Guendalina deridendola anche per il modo concitato di esprimersi:

“Stai a schioppa’, zi’, respira!”

Blind e Guendalina, in confessionale si sono poi sfogati. La Tavassi ha definito Estefania una falsa mentre mentre Blind ha dichiarato che l'ex gieffina romana, davanti alla verità, ha iniziato a urlare e sbraitare non sapendo come difendersi.

Un'altra lite è scoppiata per il cibo. I Cucaracha, per 24 ore, non hanno potuto utilizzare il fuoco per un’infrazione commessa da Nick, e quindi i Tiburón ne hanno approfittato per cucinare dei granchi. Estefania, Roger, Blind e Jeremias hanno commentato dettagliatamente la cena davanti a compagni a digiuno. Per Edoardo, un atteggiamento di pura provocazione:

Siete stati ridicoli, con te che facevi “Yumm! Che buoni”. E tu vieni vicino alla gente che non mangia, è bello? Era fatto apposta perché tu puoi mangiarli in silenzio non c’è bisogno di fare versi.

“Non li avete mai mangiati in vita vostra, urlavate.” ha aggiunto la Tavassi

"Ancora con le vene che ti esplodono, respira.”, ha ribattuto Blind.

