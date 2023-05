Isola dei Famosi, noto volto Mediaset: "Gli opinionisti dei reality show? Mettono persone che non sanno ricoprire quel ruolo"

Gossip TV

Karina Cascella commenta la sua mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi come opinionista.

Karina Cascella è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Amata e odiata per il suo atteggiamento spesso sopra le righe, il noto volto Mediaset è stata reclamata per partecipare come opinionista nei vari reality show come L'Isola dei Famosi o anche il Grande Fratello Vip.

La frecciata di Karina Cascella sui social

Karina Cascella è tornata a commentare le dinamiche e il cast artistico di diversi programmi televisivi. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan e, in particolar modo, ad un utente che le diceva di essere perfetta come opinionista de L'Isola dei Famosi, la nota influecer ha colto l'occasione per dire la sua:

Non ci penso più, ti dico la verità. Hanno tutti i loro meccanismi, lavorano sempre gli stessi. Nulla contro di loro, per carità. Alcuni di loro mi stanno anche simpatici. Però sempre le stesse facce, cioè non danno mai opportunità ad altri e piuttosto mettono persone che non sanno ricoprire quel ruolo, ma non cambiano. Mummie, riesumano cadaveri, il solito insomma.

Una vera e propria frecciata agli opinionisti dei vari reality show. Ricordiamo che ad accompagnare Ilary Blasi in questa nuova stagione de L'Isola dei Famosi ci sono Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. Arriverà una replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere.

