l vincitore de L’Isola dei Famosi 2022 esce allo scoperto con la compagna.

Nicolas Vaporidis finalmente allo scoperto con la fidanzata Ali. Il trionfatore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi si era presentato single dell'adventure game di Canale 5, salvo poi ammettere di essere innamorato e fidanzato di una donna speciale conosciuta durante la sua permanenza in Inghilterra.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis mostra la fidanzata per la prima volta: la foto con Ali

L'attore romano, nel corso della sua avventura in Honduras ha tenuto a precisare di voler preservare il suo rapporto sentimentale nella massima riservatezza ammettendo però di provare un sentimento importante grazie al quale è riuscito a rinascere dalle ceneri di un divorzio che gli causato un grande dolore.

"Si chiama Ali ed è bionda", sono state le uniche parole di Nicolas e sui social non vi era alcuna tratta. Ieri, l'attore romano, ha sorpreso però tutti postando una foto sorridente con la fidanzata che ha deciso di mostrarsi sui social per la prima volta.

Nicolas e Ali appaiono entrambi sorridenti. A fare sfondo un cielo azzurro, Ali tiene una birra in mano e l'attore romano sfoggia il nuovo tatuaggio sul braccio in onore della sua lunga e avvincente avventura in Honduras.

"Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere“, aveva detto Vaporidis nel corso di una puntata del reality show. Consapevole anche che avrebbe voluto che lei fosse lontano dal vortice mediatico al quale non era assolutamente abituata. L'attore e Ali vivono insieme a Londra, città in cui Nicolas si è traferito da qualche anno.

