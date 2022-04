Isola dei Famosi, Nicola Savino si sbottona: "Ecco chi vorrei in finale"

Gossip TV

Nicola Savino, opinionista accanto a Vladimir Luxuria nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato chi sono i suoi naufraghi preferiti.

Nicola Savino è tornato all’Isola dei Famosi, l'adventure game di Canale 5, condotto da Ilary Blasi nelle vesti di inviato accanto a Vladimir Luxuria. La coppia di opinionisti nel reality-show di Mediaset si è rivelata una scelta vincente, Nicola e Vladimir piacciono particolarmente al pubblico per le loro opinioni schiette, mai banali, pungenti e ironiche.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Savino ha svelato qual è il segreto di questa perfetta sintonia con Vladimir.

Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno.

Nicola, che ha condotto l'ottava a la nona edizione dell' Isola dei Famosi, ha confessato di divertirsi di più nel ruolo di opinionista, sentendosi più libero dalla pressioni. Sui naufraghi dell'attuale edizione, l'opinionista ha rivelato di non amare i concorrenti che si animano davanti alle telecamere in cerca spesso di liti per avere una clip in puntata. Su chi vorrebbe invece in finale, Savino ha dichiarato:

Amo molto le signore, da Ilona Staller a Lory Del Santo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere i Cugini di Campagna in coppia se uno dei due non fosse stato squalificato. Mi piacciono Estefania e Roger, bellissimi e molto simpatici. Ci sono anche mamma e figlio, insomma li vorrei tutti!

Tra i naufraghi che più lo divertono ci sono Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro ma anche Lory Del Santo e i fratelli Tavassi.

