Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo è già allo stremo: lacrime e sconforto

Gossip TV

Il crollo di Nathaly Caldonazzo, dopo otto giorni dall'inizio della sua avventura sull'Isola dei Famosi

Dopo appena otto giorni dall'inizio della sua avventura sull'Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo è crollata in lacrime presa dallo sconforto. L'attrice ha ammesso di avere molte difficoltà a convivere con gli altri naufraghi tra cui, Alessandro Cecchi Paone con cui, nel corso della seconda puntata, si è scontrata animatamente accusandolo di odiare le donne e Andra Lo Cicero che questa settimana è anche leader.

Isola 2023: Nathaly Caldonazzo in lacrime

Davanti alle telecamere del post diretta, Nathaly ha vuotato il sacco, cominciando a piangere:

“Io ho difficoltà qui a convivere con determinate persone, soprattutto con Andrea Lo Cicero, che ora è pure leader! Penso di dar fastidio come personalità, come persona, ma non è un problema mio! La ruota gira: oggi è così, domani vediamo"

Cecchi Paone ha accusato l'attrice di essere "un'ignorante" e "una pescivendola" quando la Caldonazzo ha fatto presente al divulgatore scientifico e opinionista che Corinne Clory, terrorizzata dai serpenti, non avrebbe sconfitto la sua fobia con una spiegazione razionale.

Tra i due sono poi emersi in puntata anche alcuni retroscena. La Caldonazzo ha accusato Cecchi Paone di aver trattato male anche due autrici e una cameriera e dunque di essere la sua ennesima "vittima femminile".

"Di queste miserie non mi curo. I serpenti non hanno gli occhi come noi, spiegavo a Corinne che non doveva avere paura", ha replicato Alessandro in puntata: "Non avevo saputo ancora tutte le cattiverie che hai detto, le cattiverie dette su Carmen Russo e Valeria Marini".

"Tra tutti i reality, l'Isola è quello che più mi spaventa e mi affascina" ha raccontato l'attrice prima di partecipare all'adventure game di Canale 5, "Spero di tornare con la voglia di rimanere perché adesso, se non fosse per mia figlia, avrei voglia di andare via2

Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi