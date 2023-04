Isola dei Famosi, Mediaset ha escluso dal cast ufficiale 5 naufraghi: per quale motivo?

Gossip TV

Nella giornata di ieri, 10 aprile, è stato annunciato il cast ufficiale della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Tra loro mancano 5 nomi di vipponi che si pensava avrebbero partecipato, ma che Mediaset ha voluto escludere. Vediamo insieme i dettagli.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi partirà il 17 aprile su Canale 5 e nella giornata di ieri, 10 aprile, è stato svelato il cast ufficiale del reality. Ma a quanto pare Mediaset ha deciso di eliminare 5 naufraghi che erano dati per certi. Per quale motivo?

Isola dei Famosi, Mediaset ha cancellato i nomi di 5 naufraghi del cast

Il cast ufficiale è stato annunciato solo ieri, anche se nei giorni scorsi erano stati rivelati i nomi di alcuni dei naufraghi, come Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, ma l'elenco completo è stato divulgato il 10 aprile e il numero dei naufraghi che partirà per l'Honduras è di 16 vipponi. A quanto sembra, Mediaset ha deciso di non far partire 5 potenziali naufraghi che si davano per certi: tra loro ci sono Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu, Luca di Carlo e Gian Maria Sainato.

Onestini è il fratello Luca, concorrente di questa edizione del GFVip, mentre le sorelle Enardu sono due volti di Uomini e Donne. Anche Sainato ha già partecipato a un reality, Riccanza. Ma a cosa è dovuta la loro eslcusione? Stando alle indiscrezioni di Alberto Dandolo, uno dei giornalisti del portale di Dagospia, all'orgine di questo "no" pre-partenza, ci sarebbe una decisione presa dai vertici di Mediaset.

Evidentemente, la decisione di non far partire questi 5 vip si inserisce nella linea di condotta assunta dalla rete e che prevede che per le prossime edizioni dei vari reality ci debbano essere meno trash e volgarità nei programmi, per non offendere il pubblico e che già è stata attuata per il GFVip con la squalifica di due gieffini e con diversi ammonimenti.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi