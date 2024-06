Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis innamorata di Jimmy Ghione: "Temptation Island? Lui è bravissimo, ora che ho trovato.."

Gossip TV

L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis, ricorda le sue varie esperienze televisive e parla di una possibile partecipazione a Temptation Island insieme al suo amato Jimmy Ghione.

Marialaura De Vitis è stata un'ex protagonista de La Pupa e il Secchione e de L'Isola dei Famosi. Ospite dell’ultima puntata di Turchesando, l'ex naufraga ha parlato della sua storia d'amore con Jimmy Ghione e di una loro possibile partecipazione a Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Marialaura De Vitis e l'amore per Jimmy Ghione

Marialaura De Vitis ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione radiofonica Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, in cui si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera. Intervistata da Turchese Baracchi, l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha raccontato come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, arrivando alla vittoria de La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso:

Ho fatto diversi concorsi di bellezza, mi sono classificata quinta a Miss Universo per l’Italia e poi ho fatto La Pupa e il Secchione, è stato un percorso un po’ travagliato perché ho cambiato diversi secchioni, ma sono molto contenta perché ho vinto con le mie forze, anche se nessuno avrebbe puntato su di me, però è stata davvero un’emozione unica, compagni di viaggio molto carini che sono diventati miei amici e quindi la ricordo con piacere questa esperienza. Non mi aspettavo assolutamente di vincere, è stato un bel regalo.

Oltre a La Pupa e il Secchione, la rinascita di Marialaura è stata segnata anche dalla partecipazione a L'Isola dei Famosi, un’esperienza incredibile che rifarebbe e che ricorda con tanto affetto:

Lo rifarei, ci sono aspetti positivi e negativi, ma una volta che l’esperienza finisce ti rimangono solo i ricordi belli e io ne ho tantissimi. Io sono arrivata molto agguerrita, ma entrare in un gruppo già formato non è facile, ci sono equilibri e amicizie già consolidate e vedono i nuovi arrivati come persone da eliminare, ma tra le tre ragazze con cui sono arrivata sono stata l’unica a non essere eliminata.

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione pronti per Temptation Island?

Dopo aver fatto un bilancio delle sue esperienze televisive, la De Vitis ha parlato della sua attuale situazione sentimentale ammettendo di aver ritrovato l'amore e la serenità accanto a Jimmy Ghione. La sua storia d'amore con il noto inviato di Striscia la Notizia prosegue talmente bene che la giovane modella e influencer ha confessato di non avere nessuna intenzione di mettere alla prova i loro sentimenti a Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia:

Per la prima volta sono innamorata, sto con Jimmy Ghione. Abbiamo tante passioni in comune, Jimmy crede in me, nelle mie capacità, nel mio futuro, mi fa credere nei miei sogni e questo è importante, avere una spalla su cui contare è ciò che cerco in un uomo e questo l’ho ritrovato in lui [...] Non farei mai Temptation Island, lui è bravissimo e non mi dà motivo di essere gelosa, ma ora che ho trovato l’amore non vorrei mai perderlo. mi piacerebbe avere un mio format, un podcast, ma mi piacerebbe anche fare qualcosa nel cinema, nelle fiction, vediamo dove mi porterà questa strada, ma sono in un periodo di costruzione, mi piacerebbe ritagliarmi un mio spazio in televisione.

