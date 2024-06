Isola dei Famosi, l'ex naufraga Alvina pronta a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello? Parla lei!

Gossip TV

La finalista della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Alvina Verecondi Scortecci, ricorda la sua esperienza nel reality show condotto da Vladimir Luxuria e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

L'ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa ormai da qualche settimane. Tra i protagonisti indiscussi c’è stata sicuramente anche la contessa Alvina Verecondi Scortecci che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha parlato della sua esperienza in Honduras rivelando che non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello.

Alvina Verecondi Scortecci: da L'Isola 2024 al Gf?

Dopo L'Isola dei Famosi, Alvina Verecondi Scortecci è pronta a rimettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello? Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sul suo futuro professionale e sulla possibilità di rivederla nella famosa Casa di Cinecittà, la finalista della 18esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria ha prima rivelato che le piacerebbe condurre un programma e poi ha taggato il conduttore Alfonso Signorini e la pagina Instagram del Gf, aggiungendo un eloquente “never say never“.

Signorini prenderà in considerazione l'autocandidatura di Alvina? Chiuso il capitolo Grande Fratello, la Verecondi Scortecci è tornata a parlare della sua lunga e intensa esperienza a L'Isola dei Famosi. L'ex naufraga, che è riuscita ad arrivare fino in finale sorprendendo tutti, ha rivelato quali sono le cose che le sono mancate di più e di essere rimasta in contatto con diversi dei suoi compagni di avventura, con i quali presto farà una reunion:

Devo dire che sono rimasta in contatto un po’ con tutti, chi più chi meno! A breve una piccola rimpatriata post Isola, faremo una piccola reunion tra pochissimi con alcuni dell’Isola. A settembre sarebbe bello farne una con tutti [...] Per me è stata un’esperienza meravigliosa, unica, indescrivibile. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma già essere arrivata in finale mi ha reso molto felice. Lì mi sentivo benissimo, mai avuto un crollo fisico o mentale. L’Isola mi manca per alcune cose. Il ricordo più bello? Le albe, i tramonti, le risate con i miei compagni. Mi porto tante belle emozioni.

Il fastidio di Alvina

Dopo aver elencato i ricordi più belli, la concorrente della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi ha voluto levarsi qualche sassolino dalle scarpe. Ad Alvina, che ha ammesso di aver ripreso qualche chilo dopo il reality show, non è per niente andato giù il fatto che a molti sembrava non facesse molto in Honduras rispetto agli altri naufraghi in gioco:

Sembrava che non facessi tantissime cose, tipo andare a legna, pescare, ma in realtà facevo tutto come gli altri, chi più, chi meno [...] Ahimè ho ripreso qualche kg da quando sono tornata ma ci ho dato dentro alla grande, nessuna dieta, ma da adesso farò più attenzione per non prenderne altri. Non ho avuto difficoltà a riprendere a mangiare costantemente, anzi!

