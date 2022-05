Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis distrutta: ''Pugnalata dalle persone più vicine a me''

Gossip TV

Maria Laura De Vitis riflette sull’ultima Nomination a L’Isola dei Famosi e si mostra decisamente dispiaciuta.

Dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis inizia a guardare con sospetto ai naufraghi, ammettendo di non potersi fidare di nessuno dato che l’hanno spedita in Nomination senza neppure esitare. Ecco lo sfogo della vincitrice de

chione Show. Isola dei Famosi, tutta la delusione di Maria Laura

Giro di boa per i naufraghi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che tra un mese celebreranno la Finale in Honduras. Il prolungamento del reality show di Canale5 ha portato all’abbandono improvviso di tanti concorrenti, tra cui spicca il nome di Guendalina Tavassi. La naufraga ha detto basta ed è tornata in Italia, gettando nello sconforto il fratello Edoardo Tavassi che non può più contare sulla sua migliore complice, sulla spalla pronta a sostenerlo. Anche Alessandro Iannoni ha deciso di non continuare il suo percorso in Honduras, lasciando così Maria Laura De Vitis senza alleati. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show è finita nel mirino di alcuni naufraghi, sospettosi a proposito del suo interesse per il figlio di Carmen Di Pietro, per poi essere spedita in Nomination dalla maggioranza.

“Non me lo aspettavo di essere nominata dal gruppo, ci sono rimasta un po’ male. Io sto facendo qualche calcolo per capire chi mi avrebbe potuta nominare e non vorrei essere stata pugnalata dalle persone che sento più vicine al momento”.

Maria Laura si sfoga così dopo la puntata de L’Isola, consapevole che il televoto non sarà facile da superare, dato che si scontrerà con Roger Balduino il quale, nel bene o nel male, è uno dei protagonisti più seguiti di questa stagione del programma. Nicolas Vaporidis ha cercato di sollevare il morale alla De Vitis, dichiarando di non averla votata per qualche mancanza o antipatia bensì perché legato agli altri candidati al televoto. Sarà davvero così o Maria Laura scoprirà di essere stata tradita da coloro che più l’hanno aiutata ad integrarsi?

